"Радио Свобода" откроет бюро в Риге и Вильнюсе

В странах Балтии будут работать журналисты Русской службы "Радио Свобода", которые до этого работали в Москве, а также редакция телеканала "Настоящее Время" и журналисты Белорусской службы "Радио Свобода", которые также были вынуждены уехать из Беларуси после репрессий против независимых СМИ.

По словам президента РСЕ/РС Джейми Флая: "Новые офисы позволят "Радио Свобода" и дальше поддерживать связь с нашей аудиторией в России и Беларуси, несмотря на попытки этих властей заставить замолчать голос независимой журналистики. Мы будем расширять наши усилия по взаимодействию с аудиторией в России и Беларуси, предоставляя важную информацию, которую граждане этих стран ждут от нас и в которой отчаянно нуждаются".

Он поблагодарил власти Латвии и Литвы за поддержку свободы слова и за помощь журналистам, которые были вынуждены покинуть свои страны.

В Риге "Радио Свобода" откроет мультимедийное бюро, в котором будут работать журналисты "Русской службы" и "Настоящего Времени". Также в Риге будет открыт новый отдел - журналистских расследований.