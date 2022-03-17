"Радио Свобода" откроет бюро в Риге и Вильнюсе
Финансируемая США радиостанция "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" (РСЕ/РС) открывает новые офисы в Риге и Вильнюсе, сообщила вещательная компания в четверг, 17 марта.
Финансируемая США радиостанция "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" (РСЕ/РС) открывает новые офисы в Риге и Вильнюсе, сообщила вещательная компания в четверг, 17 марта.
В странах Балтии будут работать журналисты Русской службы "Радио Свобода", которые до этого работали в Москве, а также редакция телеканала "Настоящее Время" и журналисты Белорусской службы "Радио Свобода", которые также были вынуждены уехать из Беларуси после репрессий против независимых СМИ.
По словам президента РСЕ/РС Джейми Флая: "Новые офисы позволят "Радио Свобода" и дальше поддерживать связь с нашей аудиторией в России и Беларуси, несмотря на попытки этих властей заставить замолчать голос независимой журналистики. Мы будем расширять наши усилия по взаимодействию с аудиторией в России и Беларуси, предоставляя важную информацию, которую граждане этих стран ждут от нас и в которой отчаянно нуждаются".
Он поблагодарил власти Латвии и Литвы за поддержку свободы слова и за помощь журналистам, которые были вынуждены покинуть свои страны.
В Риге "Радио Свобода" откроет мультимедийное бюро, в котором будут работать журналисты "Русской службы" и "Настоящего Времени". Также в Риге будет открыт новый отдел - журналистских расследований.
В Вильнюсе будут работать журналисты белорусских редакций и участники телепроекта "Настоящее время" ориентированные на жителей Беларуси.