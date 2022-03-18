Детская больница просит не жертвовать оплаченные государством лекарства украинским беженцам

"Родители детей с различными редкими заболеваниями готовы бескорыстно отдать оплаченные государством лекарства, чтобы помочь украинским беженцам", - рассказала представитель Детской больницы. Врачи опасаются, что этот благородный поступок может стать серьёзной проблемой.

"Мы интенсивно разъясняем родителям установленный порядок, чтобы дети в Латвии не остались без оплачиваемых государством лекарств или вспомогательных средств".

Детская больница призывает не отдавать украинским беженцам оплаченные государством лекарства и специальное питание. Представители больницы уже связались с латвийскими родителями, чтобы проинформировать их о последствиях передачи оплаченных государством медикаментов третьим лицам. В то же время ведётся активное сотрудничество с различными организациями и учреждениями, чтобы скоординированно помогать украинским детям.

"Мы понимаем, что наше общество сострадательное, отзывчивое и чуткое, но мы призываем к тому, чтобы помощь оказывалась украинским беженцам продуманно и скоординированно", - подчеркнула Залдате-Розентале.

"Поймите, мы не можем выдать эти оплаченные государством лекарства и вспомогательные средства ещё раз, потому что у нас есть квоты, которые мы выдаём конкретному ребёнку из Латвии".

Представитель Детской больницы не отрицает, что они тоже хотят помочь как украинским детям, так и нашим, латвийским. Как пояснила представитель Детской больницы, если эти украинские дети-беженцы прибыли в Латвию, они будут рады им помочь - специалисты Детской больницы осмотрят этих детей, точно поймут, что им нужно, а также предоставят необходимую медицинскую помощь.

Залдате-Розентале напоминает, что на сайте Детской больницы есть даже отдельный раздел "Информация для граждан Украины", где на нескольких языках украинские беженцы могут узнать о возможностях поддержки, предоставляемой Детской больницей. Беженцы также могут обратиться в Фонд детской больницы.

Как пояснила представитель больницы, если детям в Латвии предоставляются оплачиваемые государством лекарства и вспомогательные средства, то право на них получат и дети украинских беженцев, которые приехали в Латвию с родителями.

"Лучший способ помочь - это когда они находятся у нас в Детской больнице. Жители Латвии могут помочь и свести нас с украинскими беженцами, которые прибыли в Латвию", - подчеркнула Залдате-Розентале.

Она также рассказала, что Детская больница и Фонд детской больницы осведомлены о потребностях детей в Украине и в настоящее время работают с рядом европейских больниц, организаций и компаний, чтобы выяснить, какую помощь они могут оказать. Напоминаем, что создан также сайт https://www.ukraine-latvia.com/ru, где можно следить за актуальной информацией о возможностях помощи украинским беженцам.

Уже сообщалось, что к полудню 16 марта в центре поддержки украинских беженцев в Доме конгрессов зарегистрировано 5000 человек. В этом центре также есть услуги специалистов Национальной службы здравоохранения - беженцев консультируют по поводу приёма у семейного врача, вакцинации и т. д.