Опрос: война России против Украины негативно повлияла на эмоциональное состояние 85% жителей Латвии

Опрос показал, что на 28% жителей Латвии война эмоционально повлияла очень сильно, на 31% - в значительной степени, на 25% - в небольшой степени.

10% опрошенных заявили, что в целом война в Украине не оказала негативного влияния на их эмоциональное состояние, а 5% не могли дать ответ на этот вопрос.

Анализ данных по социально-демографическим группам показал, что опрошенные, которые говорят в семье на латышском языке, сравнительно чаще, чем люди, говорящие на русском или другом языке в семье, указывали на то, что война негативно повлияла на их эмоциональное состояние. 16% опрошенных, говорящих в семье на русском или другом языке, указали, что война России против Украины на их эмоциональное состояние в целом не повлияла, а среди населения, говорящего на латышском языке, этот показатель составляет 7%.

Жители Латвии с высшим образованием, руководители, специалисты высшего звена относительно чаще, чем жители с основным образованием, рабочие и безработные, указывали, что война негативно повлияла на их эмоциональное состояние. Также она значительно чаще, чем в среднем, негативно повлияла на школьников и студентов.

Негативное влияние геополитических событий на свое эмоциональное состояние в среднем чаще ощущали люди со сравнительно высокими доходами - от 701 до 1000 евро на человека в месяц. В этой группе респонденты также чаще отмечали, что в последний месяц испытывают различные нарушения сна.

Как отметила эксперт Kantar Сигне Канеева, эти данные свидетельствуют о том, что психическому здоровью жителей Латвии в настоящее время нанесен еще больший удар, чем из-за пандемии Covid-19.