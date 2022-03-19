Минобороны РФ сообщило о первом применении гиперзвукового оружия в Украине

Как отмечает РИА "Новости", это первое применение этих ракет с начала войны.

18 марта гиперзвуковыми ракетами был уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в городе Делятин Ивано-Франковской области, сообщил Конашенков.

Всего с начала войны были уничтожены 196 украинских беспилотников, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники, отчиталось Минобороны РФ.

"Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Российские военные утверждают, что "Кинжал" может поражать цели на дальности более двух тысяч километров, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны.