В субботу ожидается переменная облачность
Сегодня, 19 марта, в Латвии ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +9 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня, 19 марта, в Латвии ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +9 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Осадков не ожидается, местами утро будет туманным. Воздух прогреется до +4…+9 градусов.
В Риге между облаков выглянет солнце, день пройдет без осадков. Ветер слабый, столбик термометра поднимется до +4…+6 градусов.