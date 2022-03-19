Сб, 19.03.2022
Я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала
Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала

В субботу ожидается переменная облачность

ФОТО: LETA

Сегодня, 19 марта, в Латвии ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +9 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Осадков не ожидается, местами утро будет туманным. Воздух прогреется до +4…+9 градусов.

В Риге между облаков выглянет солнце, день пройдет без осадков. Ветер слабый, столбик термометра поднимется до +4…+6 градусов.

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