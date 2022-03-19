Куда бежать в случае бомбежки? Разбираемся в доступной информации

Точки эвакуации - это центральная площадь, четыре школы в разных районах, архив в Крепости рядом с полицией, старая железнодорожная станция "Межциемс", Дворец Культуры и некоторые перекрёстки улиц (см. таблицу ниже для подробностей).

"Точки эвакуации" в Даугавпилсе. Источник: План гражданской обороны Даугавпилса (2020 год) ФОТО: Chayka.lv

Рекомендации и список точек эвакуации были одобрены 29 декабря 2020 года и не дополнялись, исходя из тактики военных действий российской армии, которая целится в гражданских лиц и основную гражданскую инфраструктуру.

"Похоже, они возвращаются к чрезвычайно жестокому, но, к сожалению, очень успешному способу действий в Сирии и Грозном - осадить, отрезать, - сказал Financial Times научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джастина Бронка, оценивая тактику действий текущего этапа войны. - Обстреливать людей до тех пор, пока голод и бомбёжки не заставят сдаться".

Кроме пунктов эвакуации, Даугавпилсская дума рекомендует только государственную информацию о кризисе, без конкретного перечня действий на случай военной атаки.

"Граждане имеют доступ к актуальной информации Минобороны о том, как действовать в кризисных ситуациях",- написала Гунта Лочмеле в ответ за запрос "Чайки".

В этой памятке, которая называется "72 часа", основные рекомендации расписаны вокруг подготовки к военным действиям, а по самой эвакуации рекомендация основана на том, что предварительно будет какая-то коммуникация от правительства.

Вот что написано в буклете:

Внимательно прослушай оповещение о ходе эвакуации, запомни и зафиксируй направление эвакуации, пункт назначения или место сбора. Возьми с собой удостоверение личности или паспорт. Если можешь, перед эвакуацией отключи газ, электричество и воду в своем доме, закрой окна, запри двери. Используй маршруты, рекомендованные службами, и не перемещайся по незнакомым дорогам. Если не можешь использовать свое транспортное средство, отправляйся к ближайшему назначенному месту сбора для эвакуации. В случае эвакуации сообщи об этом своим близким. Возьми с собой сумку для чрезвычайных ситуаций.

Тем не менее, опыт военных действий в Украине показал, что системы оповещения могут и не работать. В портовом городе Мариуполь такая система отключилась из-за того, что весь город был обесточен в результате бомбежки.

Что делать дальше?

Пока наше правительство или самоуправление не создало рекомендации о том, куда укрываться, стоит начать изучать украинские источники о безопасных укрытиях.

Например, архитектор Дима Макагон рассказал на своем канале в Youtube и в материале nv.ua, на что следует обратить внимание, когда вы оцениваете безопасные места в разных типах зданий.

Также издание дает несколько общих правил:

ПЕРВОЕ самое важное правило в поиске места укрытия - правило "двух стен". Место, находящееся за второй от фасада несущей стеной в доме считается самым безопасным. Как правило - это тамбур, коридор и прихожая.

ВТОРОЕ правило. Важно качество укрытия - это наличие как минимум двух выходов. Подвал с одним входом - это ловушка! Даже при небольшом поражении вашего дома вы можете быть заблокированы. А задымленность, пыль и возгорание после попадания, вероятно, станет большей проблемой, чем само разрушение от снаряда! Продуманные укрытия могут иметь специально тонкие стены на случай блокировки основного входа.