Куда бежать в случае бомбежки? Разбираемся в доступной информации

План гражданской обороны Даугавпилса содержит 85 страниц. Я прочитала его от начала до конца, но ничего полезного для себя, как гражданки города, я в нем не нашла. Я по-прежнему не знаю ответов на основные вопросы, которые волнуют меня и мою семью: где прятаться от летящий на мой город ракеты? Где самое безопасное место в моем доме?
Вопрос "куда бежать от ракет" читатели задают "Чайке" с первого же дня войны в Украине. С тех пор вышел материал о рижских бункерах наших коллег Rus.Lsm, из которого стало ясно, что не только в Даугавпилсе, но и в столице с бункерами все плохо.
По данным самоуправления, в 2003 году в Даугавпилсе было 38 защитных сооружений, часть из них на территории крупных заводов и компаний. Во время кризиса 2008 года в целях экономии от бункеров в Латвии в принципе отказались как объектов гражданской защиты. Они не проверялись и не обслуживались самоуправлением.
"На данный момент известно, что техническое состояние бункеров неудовлетворительное, часть из них ликвидирована", - рассказала специалист по связям с общественностью Даугавпилсского самоуправления Гунта Лочмеле.
Куда бежать в Даугавпилсе
При отсутствии бункеров, план обороны не дает четких распоряжений на этот счет, кроме того, что надо бежать в "точку эвакуации" при нештатной ситуации.
Пятый пункт, где точки расписаны, называется: "Эвакуация жителей из районов риска или пострадавших от стихийного бедствия территорий, с учетом возможных последствий угрозы".
Точки эвакуации - это центральная площадь, четыре школы в разных районах, архив в Крепости рядом с полицией, старая железнодорожная станция "Межциемс", Дворец Культуры и некоторые перекрёстки улиц (см. таблицу ниже для подробностей).
Рекомендации и список точек эвакуации были одобрены 29 декабря 2020 года и не дополнялись, исходя из тактики военных действий российской армии, которая целится в гражданских лиц и основную гражданскую инфраструктуру.
"Похоже, они возвращаются к чрезвычайно жестокому, но, к сожалению, очень успешному способу действий в Сирии и Грозном - осадить, отрезать, - сказал Financial Times научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джастина Бронка, оценивая тактику действий текущего этапа войны. - Обстреливать людей до тех пор, пока голод и бомбёжки не заставят сдаться".
Кроме пунктов эвакуации, Даугавпилсская дума рекомендует только государственную информацию о кризисе, без конкретного перечня действий на случай военной атаки.
"Граждане имеют доступ к актуальной информации Минобороны о том, как действовать в кризисных ситуациях",- написала Гунта Лочмеле в ответ за запрос "Чайки".
В этой памятке, которая называется "72 часа", основные рекомендации расписаны вокруг подготовки к военным действиям, а по самой эвакуации рекомендация основана на том, что предварительно будет какая-то коммуникация от правительства.
Вот что написано в буклете:
Внимательно прослушай оповещение о ходе эвакуации, запомни и зафиксируй направление эвакуации, пункт назначения или место сбора.
Возьми с собой удостоверение личности или паспорт.
Если можешь, перед эвакуацией отключи газ, электричество и воду в своем доме, закрой окна, запри двери.
Используй маршруты, рекомендованные службами, и не перемещайся по незнакомым дорогам.
Если не можешь использовать свое транспортное средство, отправляйся к ближайшему назначенному месту сбора для эвакуации.
В случае эвакуации сообщи об этом своим близким.
Возьми с собой сумку для чрезвычайных ситуаций.
Тем не менее, опыт военных действий в Украине показал, что системы оповещения могут и не работать. В портовом городе Мариуполь такая система отключилась из-за того, что весь город был обесточен в результате бомбежки.
Что делать дальше?
Пока наше правительство или самоуправление не создало рекомендации о том, куда укрываться, стоит начать изучать украинские источники о безопасных укрытиях.
Например, архитектор Дима Макагон рассказал на своем канале в Youtube и в материале nv.ua, на что следует обратить внимание, когда вы оцениваете безопасные места в разных типах зданий.
Также издание дает несколько общих правил:
ПЕРВОЕ самое важное правило в поиске места укрытия - правило "двух стен". Место, находящееся за второй от фасада несущей стеной в доме считается самым безопасным. Как правило - это тамбур, коридор и прихожая.
ВТОРОЕ правило. Важно качество укрытия - это наличие как минимум двух выходов. Подвал с одним входом - это ловушка! Даже при небольшом поражении вашего дома вы можете быть заблокированы. А задымленность, пыль и возгорание после попадания, вероятно, станет большей проблемой, чем само разрушение от снаряда! Продуманные укрытия могут иметь специально тонкие стены на случай блокировки основного входа.
Несмотря на то, что с начала войны в Украине прошло три недели, собственных рекомендаций о том, где безопаснее прятаться, Латвия пока не имеет.