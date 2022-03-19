Премьер Польши предлагает полностью заблокировать торговлю с Россией
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает ЕС полностью заблокировать торговлю с Россией по суше и по морю.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает ЕС полностью заблокировать торговлю с Россией по суше и по морю.
"Если полностью закрыть торговлю с Россией, это еще больше заставит ее подумать, не лучше ли прекратить эту безжалостную войну", - сказал премьер Польши.
Он предлагает рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Евросовета
Блокада могла бы включать в себя запрет заходить в порты российским судам под российским флагом, с российскими товарами, а также запрет на торговлю по сухопутным путям.