Сб, 19.03.2022
Я принял решение о высылке трех сотрудников посольства России из Латвии. Решение было принято в связи с агрессией России в Украине и несовместимостью деятельности этих лиц с дипломатическим статусом. Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии
Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии

Премьер Польши предлагает полностью заблокировать торговлю с Россией

Грузовые поезда. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает ЕС полностью заблокировать торговлю с Россией по суше и по морю.

"Если полностью закрыть торговлю с Россией, это еще больше заставит ее подумать, не лучше ли прекратить эту безжалостную войну", - сказал премьер Польши.

Он предлагает рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Евросовета

Блокада могла бы включать в себя запрет заходить в порты российским судам под российским флагом, с российскими товарами, а также запрет на торговлю по сухопутным путям.

Последние новости

НАВЕРХ
Back