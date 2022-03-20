Украинские журналисты просят помощи, чтобы работать в военных условиях

В Украине с начала войны были убиты три журналиста и по меньшей мере 40 ранено.

Автомобиль съемочной группы телекомпании Sky News стал целью российских диверсантов.

Съемочная группа Current time несколько дней назад была обстреляна 152-мм артиллерией севере Киева.

В селе Горенка возле Киева 15 марта свои последние кадры снял оператор Fox News Пьер Закшевскис. Умерла и украинская журналистка Александра Кувшинова, которая проводила съемочную группу.

В Украине сейчас все журналисты являются военными репортерами. Даже те, кто ранее писал о новейших мобильных телефонах или изобличал коррупционеров. Многие из тех, кто остался в эпицентре сражений, например, в Киеве, камеры, микрофоны и фотоаппараты заменили оружием и воюют. Большинство укрылись за рубежом, но есть и те, кто остался и продолжает работу.

Тарас Маселко до 24 февраля работал над созданием образом местного производителя пива. Теперь он с коллегами из пивных бутылок создает коктейли Молотова и помогает организовать работу зарубежных СМИ во Львове.

Соня Кошкина еще недавно работала в бюро в самом центре Киева недалеко от Площади Независимости. Она руководит крупнейшим независимым интернет-СМИ в Украине. Переселилась в Прагу, но многие коллеги остались.

Тимур Ворона ранее в своем издании писал об айфонах и роутерах. Но, с началом войны, раздал все редакционные средства работникам. Сейчас они создают материалы, например, о том, какие средства связи использовать в военных условиях. Число пользователей значительно выросло, потому что такая информация крайне нужна, но деньги закончились.

Дима Реплианчук ранее разоблачал коррупционеров и занимался исследовательской журналистикой. Он тоже сейчас находится в Киеве и рассказывает о войне. Недавно с коллегами открыли виллу местного олигарха Виктора Медведчука, который был близок Путину и сбежал во время войны. Во дворе был найден буквально позолоченный вагон поезда, в котором был и золотой унитаз.

Андрей Коволенко в мирное время занимался организацией обучения журналистов. Сейчас он находится в Киеве, сутками носит бронежилет и координирует работу международных СМИ в столице Украины.

Журналистка TV3 Иева Варна многократно была в Украине и обещает туда вернуться. Она рассказывает, что условия труда местных журналистов очень тяжелы.

Украинские журналисты, с которыми поговорила программа Nekā personīga, просили у жителей Латвии помочь в обеспечении работы в этих трагических обстоятельствах.