Видео ⟩ Чулпан Хаматова из Риги: "Я боюсь возвращаться"

"Мы с тобой в Латвии сейчас. В Риге [...]. Потому что я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то, от чего-то освобождающим. Я не смогу называть войну какими-то другими словами. Я боюсь возвращаться. Я понимаю, что я... Чтобы не потерять совесть и себя...

Чтобы вернуться в Россию, у меня есть два выхода: это перестать говорить о том, что это война и трагедия, не обращать (я не знаю как) внимания на то, что я вижу собственными глазами и [какую информацию] получаю от своих украинских друзей о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. (...) То есть уйти в такое безразличие ко всему".

Чтобы вернуться в Россию, по словам Хаматовой, ей следовало бы "попросить прощения" за то, что она не поддержала спецоперацию с самого начала, а после "играть по тем правилам", которые ей будут диктовать.

"Это единственный способ вернуться в Россию, чтобы не сесть в тюрьму", - подчеркнула Чулпан.

24 февраля Хаматова находилась не в России, а была в отпуске. Она не очень хорошо помнит все свои мысли на момент начала войны. Сначала она поняла, что она "где-то переждет", после ее напугали, дали понять, что лучше в Россию не возвращаться. Об этом актрисе намекнули неофициально. Даже тем людям из официальных структур, которые дают гарантии, что она может вернуться, Чулпан не верит.

"Президент моей страны обещал мне и всему миру, что войны не будет", - указала актриса.

Про отъезд Хаматовой из России стало известно 8 марта.

Напомним, Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.

У актрисы трое дочерей от разных браков - Ася, Арина и Ия. Они часто фигурируют в ее Instagram-аккаунте. Кроме работы и дел фонда "Подари жизнь", Чулпан много времени уделяет девочкам.