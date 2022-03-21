Пн, 21.03.2022
Никто не хочет быть зависим от российского газа, нефти или угля, Россия доказала, что так она старается оказать на нас давление Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

Видео ⟩ Чулпан Хаматова из Риги: "Я боюсь возвращаться"

актриса Чулпан Хаматова в Риге ФОТО: Кадр из видео

Российская актриса Чулпан Хаматова сейчас находится в Латвии. В Риге она дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой. Актриса откровенно призналась, что не поддерживает военные действия на территории Украины. Она поняла, что не может жить во лжи, а потому приняла решение забрать детей и уехать из России. 

"Мы с тобой в Латвии сейчас. В Риге [...]. Потому что я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то, от чего-то освобождающим. Я не смогу называть войну какими-то другими словами. Я боюсь возвращаться. Я понимаю, что я... Чтобы не потерять совесть и себя...

Чтобы вернуться в Россию, у меня есть два выхода: это перестать говорить о том, что это война и трагедия, не обращать (я не знаю как) внимания на то, что я вижу собственными глазами и [какую информацию] получаю от своих украинских друзей о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. (...) То есть уйти в такое безразличие ко всему".

Чтобы вернуться в Россию, по словам Хаматовой, ей следовало бы "попросить прощения" за то, что она не поддержала спецоперацию с самого начала, а после "играть по тем правилам", которые ей будут диктовать. 

"Это единственный способ вернуться в Россию, чтобы не сесть в тюрьму", - подчеркнула Чулпан. 

24 февраля Хаматова находилась не в России, а была в отпуске. Она не очень хорошо помнит все свои мысли на момент начала войны. Сначала она поняла, что она "где-то переждет", после ее напугали, дали понять, что лучше в Россию не возвращаться. Об этом актрисе намекнули неофициально. Даже тем людям из официальных структур, которые дают гарантии, что она может вернуться, Чулпан не верит. 

"Президент моей страны обещал мне и всему миру, что войны не будет", - указала актриса. 

Про отъезд Хаматовой из России стало известно 8 марта.

Напомним, Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.

У актрисы трое дочерей от разных браков - Ася, Арина и Ия. Они часто фигурируют в ее Instagram-аккаунте. Кроме работы и дел фонда "Подари жизнь", Чулпан много времени уделяет девочкам.

Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой

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