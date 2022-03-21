Пн, 21.03.2022
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Правительство намерено ввести запрет для российских судов на заход в латвийские порты

Рижский порт. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Правительства Латвии и других стран Балтии планируют принять решение о запрете на заход российских судов в латвийские порты, заявил в понедельник на TV3 министр сообщения Талис Линкайтс.

По его словам, несмотря на санкции, введенные в отношении российских и белорусских компаний, движение грузов в настоящее время происходит. По самым пессимистичным прогнозам, в Вентспилсском порту снижение грузооборота составит две трети, в Риге примерно 45%, в Лиепае 20-30%.

Минсообщения призвало администрацию портов не пускать в порты суда под российским флагом, но порты не прислушиваются к таким призывам, признал министр.

"Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве",

- сообщил Линкайтс.

"Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского союза. Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным", - сказал Линкайтс, добавив, что это может быть решение стран Балтии.

Министр сообщения Литвы Мариюс Скуодис также заявил на прошлой неделе, что Литва может принять такое решение вместе с другими странами региона, поскольку решение о запрете российским судам заходить в порты на уровне ЕС откладывается.

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