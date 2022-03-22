Вт, 22.03.2022
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Алвис Херманис, художественный руководитель Нового рижского театра.

Они спасали детей. Истории женщин, встреченных в новом центре для беженцев

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Обычный мартовский солнечный день в Старом городе. Наконец-то любимая Рига оживает после пандемии! Местами можно услышать немецкую и английскую речь. У церкви Петра разместились гиды с табличками на трех языках, предлагающие экскурсии. Громкие и веселые молодые люди в кафе разбились на парочки. Но среди всей этой привычной суматохи небольшого европейского города напротив Дома Черноголовых можно увидеть ряд ярко-желтых заборов. По ним не спеша в двери бывшего корпуса Рижского технического университета (RTU) заходят люди...

ФОТО: RUS TVNET

Теперь здание на ул. Калькю, 1 - это второй Центр поддержки украинских беженцев, открывшийся в понедельник, 21 марта. Первый начал свою работу в Доме конгрессов.

На входе людей встречают представители Государственной пограничной службы и волонтеры. Как объяснили сотрудники центра, люди сюда приходят за различной помощью - от поиска жилья до поиска работы. Тех из приехавших, кто голоден, сразу отводят в помещение, где незамедлительно кормят. Пока я разговаривала с представителем, подъехал экипаж муниципальной полиции, чтобы отвезти пожилого мужчину в место для ночлега. "Ему негде жить", - объяснили мне.

ФОТО: RUS TVNET

Здесь можно получить помощь психолога, есть детская комната, комната для грудничков и зал, в котором с детьми играют аниматоры. Как объяснили сотрудники Красного Креста, они работают первый день, а потому пока еще не все готово. 

ФОТО: RUS TVNET
ФОТО: RUS TVNET

В длинных коридорах на стульях сидят люди разного возраста и достатка, бегают дети, то и дело слышна латышская, русская и украинская речь. Почти все держат в руках номерки, толпятся у дверей кабинетов и громко спрашивают: "Кто последний?". 

ФОТО: RUS TVNET
ФОТО: RUS TVNET

"Не знаешь, когда в следующий раз снаряд попадет в твой дом"

В самом конце коридора людей не так много - есть место, где присесть. Я сажусь рядом со светловолосой девушкой лет тридцати. На ней черная медицинская маска, а потому нельзя сказать, улыбается она или нет. Но большие голубые глаза смотрят дружелюбно. Девушка не отказывается пообщаться...

В Ригу Катя и ее родная сестра Таня приехали из Киева. У каждой на руках по 10-летнему ребенку. В Латвии они с 15 марта. Добирались трое суток - автобус, поезд, автобус: "Это очень тяжело было. Ночевали в ангарах. Да за эти дни мы даже нормально не спали".

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Уезжали женщины из Киева не с пустыми руками. У сестер были небольшие накопления, чтобы обустроиться на первое время. Катя рассказала, что сейчас их у себя приютила знакомая. Но это временно, пока они не найдут работу и жилье:

"Нам негде жить. У нее однокомнатная квартира. Сейчас там нас семь человек. Мы на головах... Очень тяжело... Мы ищем жилье, чтобы куда-то переехать. Деньги, чтобы оплатить, на первые два месяца есть, но нам нужна работа".

В центре девушки уже не в первый раз. Они зарегистрированы, сейчас пришли в центр, чтобы устроиться на работу и найти квартиру. Катя отметила, что здесь все понимают по-русски, помогают, относятся очень хорошо:

"Все приятные, отзывчивые, улыбаются. Прием радостный, до слез... душевный. В школу детей еще не оформили, потому что это надо сделать по месту жительства, а жить нам пока негде". 

О родном Киеве Катя вспоминает с дрожью в голосе и слезами на глазах. 

"Там постоянные обстрелы, там взрывы. Очень тяжело, потому что днем и ночью бомбят... Стены трясутся так, что кровати ходят ходуном. Окна вылетают... Не знаешь, когда в следующий раз снаряд попадет в твой дом", - описывает Катя обстановку в ее родном городе. 

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Быт в Киеве с начала недели был устроен так, что выходить можно было в магазин, когда нет комендантского часа, но, как показало время, даже это не стало гарантом того, что ты не попадешь под обстрел:

"У нас пытались отключить телевидение, чтобы не было информации. Ракетой попали в телевизионную вышку... К примеру, у нас, когда комендантский час, мы все сидим дома. Днем можно выйти, пойти за продуктами. Купить хлеб, другую еду. Когда люди выходили за покупками, то попала ракета в эту вышку... Люди просто заживо сгорели на тротуарах".

Со слезами Катя рассказывает, что это был день, когда на улицах были люди, ехали машины, многие были с детьми. Да, в Латвии она уже немного успокоилась, но переживает за знакомого мужчину, который остался в Украине, ведь мужчин призывного возраста из страны не выпускают. Она постоянно смотрит новости и остается с ним на связи. Девушка достает телефон и показывает мне переписку. В ней ее друг пишет, что сейчас находится в составе теробороны. Он ранен осколком, хоть и был в бронежилете, но жить будет: "Я сегодня ночью с ним разговаривала. У него сотрясение мозга, осколки...".

Во время этих событий дети отвлекаются на мультики. Они не так воспринимают войну, как взрослые. Уже приехав в Ригу, Катя с детьми не перестает смотреть в небо, когда пролетает очередной пассажирский самолет. Страх невольно возвращается.

Однажды во время прогулки по Риге дети обнаружили крест в кругу, нарисованный красной краской на асфальте, и спросили: "Мама, а это сюда ракета должна упасть?". Катя объяснила, что здесь просто проводят ремонтные работы. В Латвии нет войны.

Женщины подчеркнули, что не хотят оставаться в Риге. В Киеве у них была работа, есть имущество, у детей - школа и друзья. Катя и Таня надеются вернуться домой и надеются, что будет куда. В Киеве остались их пожилые родители, а уехали они только ради детей...

"Мы не думали куда-то ехать... Я спасала детей"

Я пробираюсь дальше по длинному коридору. Смотрю на сидящих людей и думаю, с кем бы еще поговорить. Мой взгляд падает на скромно одетую рыжеволосую женщину. В руках она сжимает пакет с документами. Но она не отказывается со мной поговорить и разрешает присесть рядом...

"Проводница меня пустила без очереди, потому что у меня пять детей. Ну как, пятая - это моя младшая сестра. Она младше меня на 16 лет. Она мне как дочь", - начинает свой рассказ Наталья, добавляя, что в Украине у нее остались муж и пожилая мать. 

Женщина рассказывает, что уехать из Украины они хотели еще 1 марта, но в итоге уехали третьего. Сначала у них не получилось сесть на поезд, потому что было слишком много людей. Она достает телефон и показывает, как они в доме обустраивали подвал, где спасались от бомбежек. Наталья подробно описывает фотографии погреба с расположенными там матрасами. Верхние полки с соленьями они предусмотрительно убрали, чтобы детям ничего не упало на голову. 

ФОТО: Zane Bitere/LETA

"Вот моя коровка осталась там. За ней теперь мама присматривает", - вздыхая, добавляет Наталья, включая очередной ролик.

"Мы не думали куда-то ехать... Я спасала детей", - подчеркивает она.

Детям Натальи 3, 9, 14 и 17 лет. Украинскую границу они пересекала 13 часов. "В поезде ехали на нижней полке", - показывает Наталья видео, на котором сын держит сестренку.

В центре женщина во второй раз. Сначала она зарегистрировалась в Доме конгрессов. Там ей дали латвийский номер и предоставили жилье. После она уже смогла устроить детей в школу и садик.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сейчас Наталья пришла, чтобы узнать, что с ее визой. Дело в том, что без нее женщина не может выйти на работу. В Украине она работала в поликлинике, в регистратуре. Медицинского образования у нее нет, но она любит печь торты. В Риге ей уже сделали первый заказ. В этот момент она показывает фотографии своего сладкого изделия.

"Мне уже предложили работу. Я договорилась, что иду работать в пекарню... Меня ждут", - восторженно говорит Наталья, добавляя, что все сейчас упирается в документы.

В завершение беседы женщина подчеркивает, что не ждет пособия. Она готова работать и учить язык. Все, что она делает, она делает ради детей. 

По данным агентства LETA, к 18 марта в центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов, было зарегистрировано 5677 человек. Получено 888 заявлений на пособие по гарантированному минимальному доходу, 905 заявлений на получение кризисных пособий, 862 заявления на получение продовольственных пакетов ЕС.

Также поступило 1059 заявлений на обучение в общеобразовательных учреждениях, в том числе 323 - в детских садах и 736 - в школах.

Центр помощи беженцам выдал 4009 SIM-карт для мобильных телефонов и 4432 э-талона на проезд в столичном общественном транспорте.

Галерея: Центр поддержки украинских беженцев

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