Они спасали детей. Истории женщин, встреченных в новом центре для беженцев

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

"Не знаешь, когда в следующий раз снаряд попадет в твой дом"

В самом конце коридора людей не так много - есть место, где присесть. Я сажусь рядом со светловолосой девушкой лет тридцати. На ней черная медицинская маска, а потому нельзя сказать, улыбается она или нет. Но большие голубые глаза смотрят дружелюбно. Девушка не отказывается пообщаться...

В Ригу Катя и ее родная сестра Таня приехали из Киева. У каждой на руках по 10-летнему ребенку. В Латвии они с 15 марта. Добирались трое суток - автобус, поезд, автобус: "Это очень тяжело было. Ночевали в ангарах. Да за эти дни мы даже нормально не спали".

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Уезжали женщины из Киева не с пустыми руками. У сестер были небольшие накопления, чтобы обустроиться на первое время. Катя рассказала, что сейчас их у себя приютила знакомая. Но это временно, пока они не найдут работу и жилье:

"Нам негде жить. У нее однокомнатная квартира. Сейчас там нас семь человек. Мы на головах... Очень тяжело... Мы ищем жилье, чтобы куда-то переехать. Деньги, чтобы оплатить, на первые два месяца есть, но нам нужна работа".

В центре девушки уже не в первый раз. Они зарегистрированы, сейчас пришли в центр, чтобы устроиться на работу и найти квартиру. Катя отметила, что здесь все понимают по-русски, помогают, относятся очень хорошо:

"Все приятные, отзывчивые, улыбаются. Прием радостный, до слез... душевный. В школу детей еще не оформили, потому что это надо сделать по месту жительства, а жить нам пока негде".

О родном Киеве Катя вспоминает с дрожью в голосе и слезами на глазах.

"Там постоянные обстрелы, там взрывы. Очень тяжело, потому что днем и ночью бомбят... Стены трясутся так, что кровати ходят ходуном. Окна вылетают... Не знаешь, когда в следующий раз снаряд попадет в твой дом", - описывает Катя обстановку в ее родном городе.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Быт в Киеве с начала недели был устроен так, что выходить можно было в магазин, когда нет комендантского часа, но, как показало время, даже это не стало гарантом того, что ты не попадешь под обстрел:

"У нас пытались отключить телевидение, чтобы не было информации. Ракетой попали в телевизионную вышку... К примеру, у нас, когда комендантский час, мы все сидим дома. Днем можно выйти, пойти за продуктами. Купить хлеб, другую еду. Когда люди выходили за покупками, то попала ракета в эту вышку... Люди просто заживо сгорели на тротуарах".