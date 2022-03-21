Пн, 21.03.2022
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Алиса Вокс, певица

"Ни одного евро для оккупантов". Зеленский призвал Европу остановить всю торговлю с Россией

ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в видеообращении призвал лидеров стран ЕС остановить всю торговлю с Россией, чтобы попытаться вынудить Москву прекратить реализуемое ею нападение на государство.

"Немцы, вы имеете силу. Европа имеет силу. Мощнее любых ракет, мощнее любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков в России не будет денег на эту войну. Поэтому пусть будет мир, и как можно быстрее. И вы это можете. Вы должны защищаться, - заявил Зеленский. - Мы предупреждали ваших политиков, что это опасно, когда в Москве решают, есть ли у вас газ и сколько он стоит. Мы говорили, что нужны санкции, чтобы не началась эта война.

И когда российские ракеты ударили в 20 километрах от границ НАТО, когда российские танки стреляли прямо по нашей атомной станции, тогда всем стало наконец ясно, что надо послушать Украину".

Он призвал не спонсировать военную машину России и отказаться от российских энергоресурсов: "Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Ни одного евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов. Оказывайте давление, чтобы Россия ушла из Украины.

И я верю, я знаю, что мир возможен. Но вы должны действовать, чтобы к миру прийти. Каждый в Германии, каждый в Европе".

Этот призыв Зеленского прозвучал во время, когда несколько стран ЕС, в том числе и страны Балтии, призвали установить эмбарго на поставку российских нефти и газа.

Однако Германия выступает против такого призыва.

В свою очередь Кремль в понедельник предупредил, что установленное Европой эмбарго на импорт нефти негативно скажется на всех.

"Такое эмбарго привело бы к очень серьезным последствиям для мирового рынка энергетики. Это окажет очень негативное влияние на энергетический баланс Европы", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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