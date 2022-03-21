SAB: Возросла вероятность российских операций в киберпространстве НАТО и ЕС

Вероятность таких кибератак особенно возросла после того, как Россия вторглась в Украину.

В понедельник SAB опубликовало несекретную часть отчета о деятельности в прошлом году, который готовился еще до начала войны России против Украины.

Тем не менее отчет включает контекст текущих событий, и в нем цитируются слова директора SAB Эгила Звиедрса, который указал, что

вторжение России в Украину 24 февраля означает собой новые вызовы для архитектуры европейской безопасности.

Если в западном обществе доминирует борьба за будущее влияние, то Россия пытается вернуться в прошлое, указывает SAB. В результате политики, проводимой режимом Владимира Путина, современная Россия все больше напоминает своего предшественника, Советский Союз, который, несмотря на некоторые недостатки, является идеальной моделью для нынешней политической элиты России из-за консолидации власти, общественного контроля и геополитического положения.

Такая позиция ведет к конфронтации с Западом, и Россия использует имеющиеся в ее распоряжении средства, где ключевую роль играют службы безопасности и разведки, считает директор SAB.

В отчете говорится, что спецслужбы России продолжают агрессивно работать против западных стран, в том числе против Латвии. В сотрудничестве с несколькими российскими учреждениями и спецслужбами реализуются меры по дискредитации Латвии с использованием широкого спектра методов и все чаще с использованием технологий. Российские спецслужбы также создали специальные подразделения для осуществления диверсий и убийств за рубежом.

В 2021 году работу против Латвии продолжали несколько спецслужб стран - не членов НАТО и ЕС, против которых SAB вело контрразведывательную работу.

Угрозу, которую они представляют, можно оценить по шкале от умеренной до значительной в зависимости от политики, проводимой страной, которую представляет служба в регионе и на Западе в целом. Наибольшую активность традиционно проявляли российские службы.

В SAB пояснили, что основная задача российских спецслужб - добывать разведданные, разрабатывать инструменты влияния и проводить операции влияния, тем самым обеспечивая достижение политических целей Кремля.

SAB предупреждает, что с учетом введенных из-за пандемии ограничений контакты часто формируются в виртуальной среде. Человек или компания может получить специально разработанное предложение в социальных сетях от вроде бы реального, но на самом деле вымышленного человека или компании.

Например,

одной латвийской неправительственной организации по электронной почте было отправлено предложение проводить регулярный мониторинг внутриполитических событий в Латвии за вознаграждение.

SAB призывает не участвовать в такого рода сомнительном сотрудничестве.

В докладе SAB говорится, что ведется мониторинг политической и экономической ситуации в странах, непосредственно граничащих с Россией, проводятся российские пропагандистские и дискредитационные кампании, распространяются прокремлевские месседжи, пропагандируется "русский мир" и его ценности. Эти процессы особенно опасны в контексте нынешней российско-украинской войны.

Эти меры включают в себя дискредитацию Латвии, основной целевой аудиторией которых является международное сообщество, а цель которых - показать Латвию как страну, где нарушаются права русскоязычного населения, царит этнократический режим, прославляется нацизм, а легитимность основания государства сомнительна.

Дискредитационная деятельность в информационном пространстве зачастую создает желаемое настроение и в дальнейшем служит поддержкой недружественной деятельности недружественной страны на территории другой страны.