Пн, 21.03.2022
Никто не хочет быть зависим от российского газа, нефти или угля, Россия доказала, что так она старается оказать на нас давление Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

SAB: Возросла вероятность российских операций в киберпространстве НАТО и ЕС

Директор Бюро по защите Сатверсме Эгилс Звиедрис ФОТО: SAB

По мере того, как Кремль усиливает свою агрессию против Запада, растет вероятность того, что российские спецслужбы могут проводить деструктивные операции в киберпространстве стран НАТО и ЕС, препятствуя работе важных секторов или нанося ущерб критической инфраструктуре, указали в Бюро по защите Сатверсме.

Вероятность таких кибератак особенно возросла после того, как Россия вторглась в Украину.

В понедельник SAB опубликовало несекретную часть отчета о деятельности в прошлом году, который готовился еще до начала войны России против Украины.

Тем не менее отчет включает контекст текущих событий, и в нем цитируются слова директора SAB Эгила Звиедрса, который указал, что

вторжение России в Украину 24 февраля означает собой новые вызовы для архитектуры европейской безопасности.

Если в западном обществе доминирует борьба за будущее влияние, то Россия пытается вернуться в прошлое, указывает SAB. В результате политики, проводимой режимом Владимира Путина, современная Россия все больше напоминает своего предшественника, Советский Союз, который, несмотря на некоторые недостатки, является идеальной моделью для нынешней политической элиты России из-за консолидации власти, общественного контроля и геополитического положения.

Такая позиция ведет к конфронтации с Западом, и Россия использует имеющиеся в ее распоряжении средства, где ключевую роль играют службы безопасности и разведки, считает директор SAB.

В отчете говорится, что спецслужбы России продолжают агрессивно работать против западных стран, в том числе против Латвии. В сотрудничестве с несколькими российскими учреждениями и спецслужбами реализуются меры по дискредитации Латвии с использованием широкого спектра методов и все чаще с использованием технологий. Российские спецслужбы также создали специальные подразделения для осуществления диверсий и убийств за рубежом.

В 2021 году работу против Латвии продолжали несколько спецслужб стран - не членов НАТО и ЕС, против которых SAB вело контрразведывательную работу.

Угрозу, которую они представляют, можно оценить по шкале от умеренной до значительной в зависимости от политики, проводимой страной, которую представляет служба в регионе и на Западе в целом. Наибольшую активность традиционно проявляли российские службы.

В SAB пояснили, что основная задача российских спецслужб - добывать разведданные, разрабатывать инструменты влияния и проводить операции влияния, тем самым обеспечивая достижение политических целей Кремля.

SAB предупреждает, что с учетом введенных из-за пандемии ограничений контакты часто формируются в виртуальной среде. Человек или компания может получить специально разработанное предложение в социальных сетях от вроде бы реального, но на самом деле вымышленного человека или компании.

Например,

одной латвийской неправительственной организации по электронной почте было отправлено предложение проводить регулярный мониторинг внутриполитических событий в Латвии за вознаграждение.

SAB призывает не участвовать в такого рода сомнительном сотрудничестве.

В докладе SAB говорится, что ведется мониторинг политической и экономической ситуации в странах, непосредственно граничащих с Россией, проводятся российские пропагандистские и дискредитационные кампании, распространяются прокремлевские месседжи, пропагандируется "русский мир" и его ценности. Эти процессы особенно опасны в контексте нынешней российско-украинской войны.

Эти меры включают в себя дискредитацию Латвии, основной целевой аудиторией которых является международное сообщество, а цель которых - показать Латвию как страну, где нарушаются права русскоязычного населения, царит этнократический режим, прославляется нацизм, а легитимность основания государства сомнительна.

Дискредитационная деятельность в информационном пространстве зачастую создает желаемое настроение и в дальнейшем служит поддержкой недружественной деятельности недружественной страны на территории другой страны.

SAB отмечает, что российская пропаганда способна быстро адаптироваться к текущим событиям и темам, которые могут быть использованы для дискредитации Запада. Например, ранее оперативно была использована тема вакцин.

Последние новости

НАВЕРХ
Back