Навальный: У Путина нашли яхту за 700 млн долларов

Яхта "Шахерезада" одна из самых больших в мире - ее длинна составляет 140 метров. Она была спущена на воду в 2020 году. Сейчас яхта находится в одном из портов Италии. По оценке сайта SuperYachtFan, яхта стоит 700 миллионов долларов (72,8 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 21 марта), пишет "Медуза".

Ранее высказывались предположения, яхта может принадлежать "ближневосточному миллиардеру или россиянину со сверхсвязями - даже мистеру Путину".

В официальных документах владельцем яхты указан офшор с Маршалловых островов. При этом команда Навального сумела доказать, что на яхте работают сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), которая занимается охраной президента.

Соратники опального политика опубликовали список членов экипажа. Согласно нему на яхте работают 23 человека. Кроме капитана судна, почти все остальные - граждане России. В "утекшей базе авиаперелетов" видно, что все эти люди неоднократно летали в Милан из Москвы и обратно.

Несколько членов экипажа были зарегистрированы по адресу службы охраны на Кавказе ФСО в Сочи, или указывали ее как место работы в утекших базах кредитных историй.

Старший помощник капитана судна Сергей Гришин, в телефонах разных людей записан как "Сергей ФСО".

"Только на первых двух листах списка экипажа мы видим 23 человека, из которых почти половина имеет отношение к ФСО. Не можем придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину", - заявила соратница Навального Мария Певчих.