21 день ада в Чернигове. Рассказ жительницы, сумевшей вырваться из города

Я, наверное, никогда себе этого не прощу. Я знаю, что сама виновата в том, что мои дети три недели жили в аду.

Из-за моей нерешительности мы вовремя не уехали из Чернигова. Из-за этого промедления моя двухлетняя дочь больше двух недель ночевала в холодном подвале.

Моя прекрасная маленькая принцесса в нежно розовой курточке и шапочке ползала по грязному подземелью, дышала пылью, голодала и болела.

Чернигов с первых дней войны стал целью для российской авиации и артиллерии ФОТО: Getty Images

А старший сын много молчал. Только иногда спрашивал меня: "Мама, правда же у нас все будет хорошо?"

Я говорила, что да, все будет хорошо. Говорила, а сама не верила.

Ситуация в городе ухудшалась буквально каждый день. Это единственное оправдание, которое я нахожу для себя. Все происходило очень быстро.

Понимание того, что нужно спасать детей и убегать из города, пришло уже на третий день войны. И мы готовы были уезжать. Машина с полным баком бензина стояла под домом.

Но в этот момент глава областной Черниговской администрации Вячеслав Чаус заявил, что все выезды из города заминированы и ехать небезопасно.

Потом появилась информация, что взорвали автомобильный мост через реку Десна - а это главный выезд из города.

Мы остались. Если пути заминированы, как нам ехать? Никак. Надо ждать другого спасения.

Неудачная попытка

А потом в наш дом попал снаряд. Мы были в подвале. Что-то очень сильно стучало сверху. Затем прибежал испуганный сосед и сказал, что в среднем подъезде сорвало балконы, во многих квартирах вылетели окна, в стене дома дыра, а спасатели обследуют территорию - ищут снаряд, который, возможно, не взорвался, а где-то застрял.

Наша квартира не пострадала. Но возвращаться туда стало страшно. Подвал казался более безопасным.

А через несколько дней Вячеслав Чаус в своем очередном видеообращении к горожанам сказал, что пока централизованной эвакуации не будет, но черниговцы продолжают выезжать на собственных автомобилях.

Мы были очень удивлены. Как люди уезжают, когда согласно заявлениям власти все выезды из города заминированы? Мы ведь верили в это! Мы не уезжали, потому что верили. Мы теряли время, потому что верили!

Тогда же, в первую неделю войны, мы впервые попытались скрыться. Сели в машину, в чем были, и уехали. Но наш автомобиль из города уже не выпустили, как и сотни других. Под Черниговом шло сражение.

Трудно описать наши ощущения, когда мы потеряли надежду на спасение и снова вернулись в холодный подвал.

Сотрудник МЧС Украины накрывает тело человека, погибшего в результате российского обстрела в Чернигове, 17 марта ФОТО: Getty Images

Подвальная жизнь