Лучший способ избавиться от использованного масла

Перелейте и выбросьте

Выливание растительного масла в какой-нибудь контейнер и его утилизация вместе с бытовыми отходами является распространенным методом утилизации масла. После использования дайте маслу остыть, а затем перелейте его в герметичный контейнер. Это может быть пустая бутылка из-под масла, пустая коробка из-под мороженого, использованная бутылка из-под воды или закрывающийся пакет.

Избавиться от небольшого количества масла можно легко, предварительно впитав его, например, кухонным полотенцем или газетой.

Почему масло нельзя просто вылить в раковину?

Все, что мы выливаем в раковину, попадает в природу, и использованное масло ей абсолютно точно не нужно.