Вт, 22.03.2022
Не можем придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального
Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального

Лучший способ избавиться от использованного масла

Использованное масло. Иллюстративное фото ФОТО: New Africa/shutterstock.com

Правильная утилизация отработанного масла важна не только для "здоровья" вашего дома, но и для природы.

Перелейте и выбросьте

Выливание растительного масла в какой-нибудь контейнер и его утилизация вместе с бытовыми отходами является распространенным методом утилизации масла. После использования дайте маслу остыть, а затем перелейте его в герметичный контейнер. Это может быть пустая бутылка из-под масла, пустая коробка из-под мороженого, использованная бутылка из-под воды или закрывающийся пакет.

Избавиться от небольшого количества масла можно легко, предварительно впитав его, например, кухонным полотенцем или газетой.

Почему масло нельзя просто вылить в раковину?

Все, что мы выливаем в раковину, попадает в природу, и использованное масло ей абсолютно точно не нужно. 

Во-вторых, это может испортить канализационные трубы. Когда жир прилипает к их внутренним стенкам, они также более тщательно притягивают другие вымытые пищевые отходы, создавая со временем серьезные засоры, что также может привести к повреждению труб.

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