Лучший способ избавиться от использованного масла
Правильная утилизация отработанного масла важна не только для "здоровья" вашего дома, но и для природы.
Правильная утилизация отработанного масла важна не только для "здоровья" вашего дома, но и для природы.
Перелейте и выбросьте
Выливание растительного масла в какой-нибудь контейнер и его утилизация вместе с бытовыми отходами является распространенным методом утилизации масла. После использования дайте маслу остыть, а затем перелейте его в герметичный контейнер. Это может быть пустая бутылка из-под масла, пустая коробка из-под мороженого, использованная бутылка из-под воды или закрывающийся пакет.
Избавиться от небольшого количества масла можно легко, предварительно впитав его, например, кухонным полотенцем или газетой.
Почему масло нельзя просто вылить в раковину?
Все, что мы выливаем в раковину, попадает в природу, и использованное масло ей абсолютно точно не нужно.
Во-вторых, это может испортить канализационные трубы. Когда жир прилипает к их внутренним стенкам, они также более тщательно притягивают другие вымытые пищевые отходы, создавая со временем серьезные засоры, что также может привести к повреждению труб.