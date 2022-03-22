Официально: Тодоренко ждет второго ребенка

Кроме того, Тодоренко продемонстрировала уже заметно изменившиеся формы на фото в Instagram. Она подписала пост словами, в которых дала понять, что ждет второго ребенка от певца Влада Топалова.

Напомним, пара поженилась в 2018 году. Тогда же у них родился сын Михаил, но родители чаще называют мальчика Майклом.

Родной город Регины Тодоренко - это Одесса. Она неоднократно подчеркивала свои украинские корни. В своем Instagram и Telegram-канале телеведущая открыто говорит о том, что в ее родной стране война.

"Моя мамуля по-прежнему далеко, она находится в опасности. Но каким-то чудом ей удается сохранять искрометное одесское чувство юмора и вселять в меня надежду на то, что совсем скоро все будет хорошо. А я так хочу ей помочь… Жаль, что в этом мире не все зависит от моей позиции и моих действий…" - написала Регина Тодоренко в своем Telegram-канале.