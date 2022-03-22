Вт, 22.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Посольству России дали три месяца, чтобы сменить табличку с названием улицы

Протест у посольства России в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Посольство России должно в течение трех месяцев заменить на здании табличку с названием улицы, сообщили в Рижской думе.

Решение о смене названия отправлено по почте на три адреса, на которые оно распространяется, включая посольство России.

В течение трех месяцев со дня вступления решения в силу собственники зданий должны установить нумерационные знаки на зданиях с новым названием улицы.

Если этого не будет сделано, муниципальная полиция получит основание для наложения взыскания на владельцев зданий. В данном случае применяется предупреждение или денежный штраф в размере от 10 до 150 евро.

Как сообщалось ранее, Рижская дума приняла решение переименовать участок улицы Антонияс, на котором расположено посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины с целью выражения поддержки Украине в ее борьбе против вторжения России.

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