Посольству России дали три месяца, чтобы сменить табличку с названием улицы
Посольство России должно в течение трех месяцев заменить на здании табличку с названием улицы, сообщили в Рижской думе.
Посольство России должно в течение трех месяцев заменить на здании табличку с названием улицы, сообщили в Рижской думе.
Решение о смене названия отправлено по почте на три адреса, на которые оно распространяется, включая посольство России.
В течение трех месяцев со дня вступления решения в силу собственники зданий должны установить нумерационные знаки на зданиях с новым названием улицы.
Как сообщалось ранее, Рижская дума приняла решение переименовать участок улицы Антонияс, на котором расположено посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины с целью выражения поддержки Украине в ее борьбе против вторжения России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!