В депозитную систему сдали уже миллион бутылок и банок. От каких напитков сдают чаще всего?
С момента начала работы депозитной системы упаковок напитков в Латвии в тароматы сдан первый миллион депозитных упаковок.
С момента начала работы депозитной системы упаковок напитков в Латвии в тароматы сдан первый миллион депозитных упаковок.
Наиболее часто сдаваемым видом упаковок стали ПЭТ-бутылки (53 %), за ними следуют жестяные банки (32 %) и стеклянные бутылки (15 %). В продолжение переходного периода работы депозитной системы оператор напоминает о необходимости перед сдачей упаковки проверить не только ее форму, но и наличие знака латвийской депозитной системы на этикетке продукта.
"Объем сданных упаковок непрерывно растет и подтверждает, что депозитная система набирает обороты, при этом растущая вовлеченность общества, безусловно, связана и с ростом количества депозитных продуктов на полках магазинов. Все еще продолжается переходный период депозитной системы, когда распродаются ранее изготовленные напитки без депозитного знака, а население осваивает нововведение, вырабатывая более ответственное отношение к депозитной упаковке.
– рассказал RUS TVNET председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.
Он добавил, что в случае возникновения технических проблем, а также невозможности сдать несплющенную упаковку с латвийским знаком депозита в таромат, необходимо сообщать оператору.
"Рекомендую отправить адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковки с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении Whatsapp, чтобы мы могли помочь разрешить эту ситуацию".
С 1 февраля по 22 марта жители Латвии сдали в депозитные пункты в общей сложности более 1 миллиона единиц пустых депозитных упаковок. Самые популярные продукты, упаковки которых до сих пор сдавались в систему депозита:
Чтобы ускорить и упростить процесс сдачи упаковок, рекомендуем удостовериться в том, что сдаваемая упаковка пуста, не разорвана и не имеет существенных повреждений, в свою очередь, на этикетке упаковки имеется разборчивый штрихкод и латвийский знак депозита. Пустые депозитные упаковки нужно поместить в таромат по одной нижней частью вперед. Стоит добавить, что под воздействием температурных колебаний ПЭТ-упаковка может деформироваться, поэтому перед сдачей в таромат рекомендуется отвинтить крышку и выровнять давление, чтобы упаковка приняла исходную форму.
Если таромат нуждается в обслуживании – опорожнении или чистке, о чем говорит уведомление на экране, Стуритис призывает обращаться к работникам конкретного магазина.
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