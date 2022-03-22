Вт, 22.03.2022
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Алвис Херманис, художественный руководитель Нового рижского театра.

Против Невзорова возбудили уголовное дело за "фейки про российскую армию"

Журналист Александр Невзоров ФОТО: скриншот видео

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по делу о статье о распространении "фейков про российскую армию".

Как пишет "Медуза", по версии следствия, Невзоров "опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами РФ родильного дома в городе Мариуполе". Журналист сделал пост об этом в Instagram 9 марта, а в YouTube - 19 марта.

В Следственном комитета подчеркнули, что Министерство обороны России ранее называло недостоверной информацию о том, что российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе.

Сам Невзоров возбуждение против него уголовного дела пока не прокомментировал.

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