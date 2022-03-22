Против Невзорова возбудили уголовное дело за "фейки про российскую армию"

Как пишет "Медуза", по версии следствия, Невзоров "опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами РФ родильного дома в городе Мариуполе". Журналист сделал пост об этом в Instagram 9 марта, а в YouTube - 19 марта.

В Следственном комитета подчеркнули, что Министерство обороны России ранее называло недостоверной информацию о том, что российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе.

Сам Невзоров возбуждение против него уголовного дела пока не прокомментировал.