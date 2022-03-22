Нет, украинцы не избивали работницу рыбного завода в Вецмилгрависе

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

"Валите обратно в свою Украину". Это надпись на видео, размещенном в социальных сетях, в котором воспроизводится аудиообращение женщины. В нем она рассказывает, что сестру ее знакомой избили двое украинцев. Женщина, работающая на заводе по переработке рыбы Kaija, возвращалась домой с работы в Вецмилгрависе и говорила по телефону на русском языке. К ней стали привязываться двое украинцев. Автор видео говорит:

"(..) к ней подошли два хохла, начали что-то ей по-украински говорить, она не поняла, стоит, как бы опешила. Короче, закончилось все тем, что ей разбили лицо, вырвали телефон и кошелек украли."

Она якобы написала заявление в полицию, но ей ответили, что не могут помочь, потому что против беженцев они якобы ничего не могут предпринять. На заводе же их предупредили: "Девочки, на русском стараемся не говорить и ходим по парам."

"Это полнейшая ложь! Родственник переслал это видео нашей начальнице производства, мы немедленно связались со всеми нашими коллегами, чтобы узнать, зафиксирован ли подобный случай. Нет, не зафиксирован. Полнейший фейк!" - заявил Re:Check Андрис Бите, владелец завода по переработке рыбы Karavela (ранее Kaija). Также не давались и указания не говорить на русском.

В видео не упоминается, где женщина написала заявление, но ни Государственная полиция, ни муниципальная полиция Риги не смогли найти ни одного случая, который хотя бы отдаленно соответствовал описанному.

В Госполиции и муниципальной полиции Риги также подчеркивают, что принадлежность к конкретной стране не является ни смягчающим, ни отягчающим обстоятельством; перед законом все равны.

Видео впервые было опубликовано на TikTok, откуда оно было удалено за разжигание ненависти, но его все еще можно найти на Facebook. Видеороликом поделились сотни пользователей. Связаться с автором Re:Check не удалось.

Следует отметить, что материалы о якобы неблагодарных украинских беженцах, которые не умеют себя вести, уже не новы в Латвии. Например, Re:Check ранее сообщал, что в социальных сетях набирают популярность истории из Даугавпилса, не имеющие доказательств и подкрепленные ложной информацией.