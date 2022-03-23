Выплата зарплат в конвертах: возбуждено уголовное дело

В ходе досудебного расследования в рамках уголовного производства было установлено, что с января 2021 года по февраль 2022 года компания наняла более десяти сотрудников без трудовых договоров, заплатив им 70 000 евро наличными.

Размер причиненного государству ущерба в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц и обязательных взносов государственного социального страхования будет установлен в ходе расследования.

В рамках начатого уголовного дела в феврале 2022 года Департамент налоговой и таможенной полиции СГД провел восемь обысков в Энгурском и Тукумском краях. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 217.1 Уголовного закона.

В настоящее время дополнительная информация в интересах следствия не предоставляется.

Согласно статье 19 Уголовно-процессуального закона ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.

СГД приглашает жителей сообщать о случаях выплаты зарплаты в конвертах, позвонив на бесплатную анонимную горячую линию СГД +371 80009070 или написать на адрес электронной почты parkapumi@vid.gov.lv.

СГД напоминает жителям, что в случае выплат зарплат в конвертах за них не производятся социальные отчисления и это негативно влияет на их шансы на получение в будущем пенсии по старости, а также других социальных услуг, предусмотренных государством .