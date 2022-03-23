Жанна Агалакова назвала причину своего ухода с Первого канала

Жанна Агалакова провела пресс-конференцию в офисе "Репортеров без границ" в Париже. Также ее заявления распространил Twitter-аккаунт организации.

Напомним, об увольнении Жанны Агалаковой стало известно в середине марта. Она проработала на Первом канале 20 лет. Пришла в редакцию еще в 1990 году, когда канал назывался ОРТ.

Студенческую практику Жанна Агалакова проходила в популярной телепрограмме "Взгляд", позже делала сюжеты для программы "Человек и закон". C 2000 по 2002 год вместе с Владимиром Познером вела на Первом канале программу "Времена", которая неоднократно становилась лауреатом премии ТЭФИ. В прямом эфире освещала теракты 11 сентября 2001 года, начало войны в Афганистане, теракт в Беслане, отставку Б. Н. Ельцина, президентские выборы и многие другие события.

Жанна Агалакова в 2006 году была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

На пресс-конференции в офисе "Репортеров без границ" Агалакова уточнила, что подала заявление об уходе 3 марта (когда вернулась в Париж из Милана, где ее застало начало войны), а затем две недели передавала дела. В последние годы она работала в бюро Первого канала в Париже и Нью-Йорке, передает французское международное радио RFI.

Бывший международный корреспондент Первого канала Жанна Агалакова ФОТО: REUTERS/Noemie Olive/Scanpix

Агалакова назвала действия России в Украине войной (в РФ военные действия на территории Украины следует называть "спецоперацией"). Она также назвала "большой ложью" характеризацию украинского государства как нацистов.

Жанна Агалакова говорила на смеси французского и английского языков. Она призналась, что давно испытывала сомнения по поводу работы на пропагандистском телеканале.

"Я никогда не лгала. Но так и работает пропаганда. Берешь истинные факты, располагаешь в определенном порядке, и у тебя получается большая ложь", - цитирует Агалакову корреспондент BBC Хью Скофилд.

Жанна Агалакова отметила, что сейчас в России многие сотрудники государственных СМИ разделяют ее позицию, но далеко не все могут решиться на увольнение. Ведь у большинства есть семьи, пожилые родители, счета, кредиты - они становятся заложниками ситуации.

Бывший международный корреспондент Первого канала Жанна Агалакова ФОТО: JOEL SAGET/AFP/Scanpix

Напомним, толчком к волне увольнений журналистов стала акция редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая во время выпуска программы "Время" вышла в эфир с антивоенным плакатом прямо за спиной ни о чем не догадывающейся ведущей Екатерины Андреевой. Эта акция послужила толчком для тех, кто устал врать. Журналисты один за другим начали уходить с федеральных каналов.

Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей (примерно 255 евро). После выхода из здания суда она дала свой первый комментарий после задержания. В частности, Овсянникова рассказала, что ее допрос длился 14 часов и все это время ей не позволяли связаться с близкими.

Кстати, ведущая новостей Первого канала Екатерина Андреева после происшествия прокомментировала действия Овсянниковой: "Я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. (...) Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках, и видеоматериал подтверждает то, что там происходит".