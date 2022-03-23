Развлечения богатых: как живут дети Абрамовича, попавшего под санкции

Абрамович родился в Саратове, он является одним из многих российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, который развязал войну в Украине.

Санкции повлияют на состояние Абрамовича, оцениваемое в более чем 11 миллиардов евро, и, возможно, затронут его семерых детей, живущих роскошной жизнью.

Что известно об этих детях? Sejas.lv рассказывает о них.

Анна Абрамович (30)

Старшая дочь Романа Абрамовича - выпускница философского факультета Колумбийского университета. Она родилась во втором браке Абрамовича с Ириной Маландиной. Пара состояла в браке 16 лет - с 1991 по 2007 год.

Имя девушки впервые попало в заголовки СМИ, когда в 2010-м она обручилась со своим возлюбленным Николаем Лазаревым. Анне было всего 18 лет, и на учебу ее доставлял отцовский вертолет или лимузин.

По слухам, помолвка тогда очень расстроила Абрамовича, свадьба так и не состоялась.

После этого СМИ говорили о романе Анны с телеведущим и известным тусовщиком Калумом Бестом.

Сообщалось, что праздник по случаю 18-летия девушки обошелся в шестизначную сумму, и считается, что Анна больше всего похожа на своего отца.

Сейчас она проживает в Нью-Йорке.

Аркадий Абрамович (28)

СМИ пишут, что наследство Абрамовича перейдет его старшему сыну Аркадию.

Аркадий - основатель и владелец ARA Capital. Компания управляет активами, в том числе крупными пакетами акций, компании "Газпром нефть".

В чем-то Аркадий старается подражать отцу. Например, он хотел обзавестись собственным футбольным клубом и, согласно слухам, пытался получить долю в ЦСКА, но не вышло. Сообщалось и о его заинтересованности в датском "Копенгагене".

София Абрамович (27)

София не стесняется показывать роскошную жизнь в своем Instagram. Она училась в лондонском королевском колледже Холлоуэй, где изучала маркетинг, а также освоила верховую езду.

На вечеринке по случаю ее 18-летия выступала группа McBusted. Девушка также регулярно развлекается со своими знаменитыми друзьями, например, из четы Бекхэмов и часто ездит в эксклюзивный отель One & Only Reethi Rah на Мальдивах, ночь в котором стоит 3500 евро.

27-летняя София владеет тремя лошадьми - Дорой, Билли Фраулен и Занзибаром, и она представляла Россию на соревнованиях.

Арина Абрамович (21)

Третья дочь Романа Абрамовича Арина, как и Софья, увлеклась конкуром и успешно выступает на соревнованиях, занимая призовые места.

По слухам, Арина хочет уехать из Англии в Австралию и учиться на зоолога.

Илья Абрамович (19)

Илья - второй сын и младший ребенок Романа и Ирины. Говорили, что магнат хотел бы видеть мальчика в Итоне, но этого так и не случилось. Илья окончил лондонскую школу и готовился к поступлению в университет. Больше ничего о его жизни неизвестно.

Аарон (12) и Лея Лу (8)

Младшие (шестой и седьмой) дети Абрамовича появились на свет в Нью-Йорке в браке с Дарьей Жуковой - модели, коллекционера и мецената. Абрамович и Жукова поженились в 2008 году и расстались в 2017-м.

Вместе с отцом Аарон был замечен в футболке с символикой "Челси" на матче команды.

Отношения Дарьи и Романа закончились, но они все еще поддерживают дружеское общение и отец регулярно навещает своих младших детей.