Страны Балтии и Польша призывают ЕС запретить провоз российских грузов

По его словам, в этом же обращении содержится призыв к странам сообщества запретить заход российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС.

"Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и к другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из России и Беларуси, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС, - написал Скуодис в Facebook. - Ввиду продолжающейся жестокой агрессии России в Украине действия ЕС необходимы здесь и сейчас. Мы надеемся, что встретившиеся в четверг в Брюсселе главы государств и правительств ЕС не будут колебаться".

Недавно активисты в Литве и Польше протестовали против перевозки грузов автомобильным транспортом между странами ЕС и Россией.

Литва уже некоторое время согласовывает с другими странами региона инициативу запретить российским и белорусским судам заходить в их порты.

Однако литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила во вторник, что было бы лучше, если бы решение было принято в целом в ЕС, поскольку это закрыло бы потенциальные возможности для юридических споров.

Опрошенные BNS представители организаций литовских судовладельцев и агентов ранее заявляли, что последние санкции не могут быть реализованы в полной мере, поскольку связь судна с Россией не всегда удается быстро отследить.

После нападения России на Украину ЕС и другие западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.