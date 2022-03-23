Санкции против России: правда ли, что Европа страдает больше?

Стоимость бензина и дизельного топлива в России и странах Европы действительно существенно отличается. Цены можно посмотреть здесь. В России цены стоят на месте, а вот в ЕС значительно выросли, прежде всего из-за подорожания нефти. Нефть и газ в странах ЕС дорожают из-за войны, которую Россия начала в Украине. Россия - крупнейший в мире экспортер нефти, что для ЕС становится большой проблемой.

Как объясняет экономист Гайшпутис, Россия сама добывает топливо, поэтому сравнивать цены можно только со странами, которые находятся в похожих условиях.

Минимальная зарплата в России - 121 евро в месяц, а в Латвии - 500 евро

Сравнивая цены на продукты и топливо в разных странах, необходимо также учитывать минимальные и средние заработные платы, а также оплату за жилье, о чем в посте на Facebook не упоминается. В России минимальная зарплата с 1 января этого года составляет 13 890 рублей, или 121 евро в месяц, а в прошлом году она была 12 792 рублей, или 108,46 евро в месяц (по курсу валют на 22 марта). В свою очередь, в Латвии минимальная зарплата в 2021 году была 500 евро, а, например, во Франции - 1621 евро.

Существенная разница наблюдается также и в размере средней заработной платы в России и странах ЕС. С января по октябрь прошлого года средняя зарплата в России была 54 479 рублей, или 479,87 евро в месяц. Например, в Латвии средняя зарплата в 2021 году была 1277 евро. Средняя зарплата в Бельгии в прошлом году составляла 3651 евро, в Германии - 2843 евро, а в Нидерландах - 2959 евро.

Санкции ударят по России сильнее, чем по ЕС

Инфляция в западных странах растет в основном из-за повышения цен на нефть. Однако в записи не берется во внимание, что из-за санкций, введенных западными странами против России, инфляция в России еще более стремительная. Кроме того, Россию ожидает кризис во многих отраслях, поскольку закрыты экспортные маршруты и приостановлен импорт сырья и товаров.

После того как Россия вторглась в Украину и начала там войну, западные компании стали массово уходить с российского рынка. Эксперты в России прогнозируют связанные с этим резкие скачки безработицы. Экономист Андрей Мовчан в интервью с Deutsche Welle сказал, что в этом году инфляция в России может составить 20%. Нужно учитывать, что уже в 2021 году инфляция в России достигла 8,4%. В свою очередь в странах Еврозоны в 2021 году инфляция выросла на 5%, в основном из-за роста цен на энергоносители.