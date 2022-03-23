Ср, 23.03.2022
В настоящее время нет оснований говорить о приближающемся глобальном кризисе, но вероятность новой рецессии в Европе и США, безусловно, возросла. Мартиньш Аболиньш, экономист
Мартиньш Аболиньш, экономист

Санкции против России: правда ли, что Европа страдает больше?

ФОТО: RE:CHECK

После того как Россия начала войну в Украине и против нее были введены санкции, в социальных сетях популярность обретают утверждения, что из-за санкций больше страдают жители Евросоюза (ЕС). Например, в одной из таких записей на Facebook перечислены определенные товары, которые в России стоят дешевле. Однако в посте умалчивается, что зарплаты в ЕС гораздо выше, чем в России, где к тому же стремительно растут цены на товары.

Записью поделились почти шесть тысяч человек. В ней сказано:

"Цены на 15.03.2022 в России и Европе. Возникает вопрос, кто под санкциями?".

В записи сравниваются цены на бензин, дизель, газ, электроэнергию, подсолнечное масло и сахар в России и Европе. Указывается, что бензин в России стоит 0,40 €, а в Европе - 2,10 €, соответственно дизель - 0,31 € и 1,80 €, газ за 1 кубометр - 0,05 € и 4,50 €, электроэнергия - 0,04 € и 3,50 €, литр подсолнечного масла - 1,00 € и 2,20 €, а сахар - 0,46 € и 1,00 €.

Необходимо сравнивать не только цены, но и доходы

Утверждать, что в России все стоит дешевле, неразумно, указал Re:Check экономист SEB банка Латвии Дайнис Гайшпутис. "Мы могли бы сравнить, например, сколько топлива мы можем купить на нашу среднюю зарплату и сколько топлива на свою среднюю зарплату может купить россиянин. Это описало бы разницу в качестве нашей жизни",- поясняет Гайшпутис. "Важно то, сколько мы можем позволить себе того или иного при наших доходах", - отмечает он.

Цены на товары, упомянутые в записи, в России действительно ниже, чем в Латвии или большинстве стран ЕС. Однако и они недостаточно точные. Например, как утверждается в посте на Facebook, сахар в России 15 марта стоил 46 евроцентов. Скорее всего, имеется в виду цена за килограмм. Однако, например, в популярном российском магазине "Пятерочка" килограмм сахара со скидкой стоит 99 рублей, или 87 евроцентов. В другом интернет-магазине "Комус" - 135 рублей, или 1,17 евро. В свою очередь в Латвии в магазине Maxima стоимость сахара составляет 0,75 евро. К тому же в последние недели Россия столкнулась с дефицитом сахара и цена на него значительно растет. Мониторингом цен на сахар в России занимается Sugar.ru - они отмечают, что ажиотажный спрос и цены на продукт продолжают расти. "Практически из всех регионов сообщают о пустых полках и о конфликтах в магазинах при покупке сахара", - указано на сайте.

Стоимость бензина и дизельного топлива в России и странах Европы действительно существенно отличается. Цены можно посмотреть здесь. В России цены стоят на месте, а вот в ЕС значительно выросли, прежде всего из-за подорожания нефти. Нефть и газ в странах ЕС дорожают из-за войны, которую Россия начала в Украине. Россия - крупнейший в мире экспортер нефти, что для ЕС становится большой проблемой.

Как объясняет экономист Гайшпутис, Россия сама добывает топливо, поэтому сравнивать цены можно только со странами, которые находятся в похожих условиях.

Минимальная зарплата в России - 121 евро в месяц, а в Латвии - 500 евро

Сравнивая цены на продукты и топливо в разных странах, необходимо также учитывать минимальные и средние заработные платы, а также оплату за жилье, о чем в посте на Facebook не упоминается. В России минимальная зарплата с 1 января этого года составляет 13 890 рублей, или 121 евро в месяц, а в прошлом году она была 12 792 рублей, или 108,46 евро в месяц (по курсу валют на 22 марта). В свою очередь, в Латвии минимальная зарплата в 2021 году была 500 евро, а, например, во Франции - 1621 евро.

Существенная разница наблюдается также и в размере средней заработной платы в России и странах ЕС. С января по октябрь прошлого года средняя зарплата в России была 54 479 рублей, или 479,87 евро в месяц. Например, в Латвии средняя зарплата в 2021 году была 1277 евро. Средняя зарплата в Бельгии в прошлом году составляла 3651 евро, в Германии - 2843 евро, а в Нидерландах - 2959 евро.

Санкции ударят по России сильнее, чем по ЕС

Инфляция в западных странах растет в основном из-за повышения цен на нефть. Однако в записи не берется во внимание, что из-за санкций, введенных западными странами против России, инфляция в России еще более стремительная. Кроме того, Россию ожидает кризис во многих отраслях, поскольку закрыты экспортные маршруты и приостановлен импорт сырья и товаров.

После того как Россия вторглась в Украину и начала там войну, западные компании стали массово уходить с российского рынка. Эксперты в России прогнозируют связанные с этим резкие скачки безработицы. Экономист Андрей Мовчан в интервью с Deutsche Welle сказал, что в этом году инфляция в России может составить 20%. Нужно учитывать, что уже в 2021 году инфляция в России достигла 8,4%. В свою очередь в странах Еврозоны в 2021 году инфляция выросла на 5%, в основном из-за роста цен на энергоносители.

Российский экономико-географ, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич в программе "Особое мнение" на новом YouTube-канале недавно закрывшейся радиостанции "Эхо Москвы" - "Живой гвоздь" 21 марта рассказала, что четверть населения России сейчас находится в зоне риска и у них будут проблемы с едой и товарами первой необходимости, потому что все резко дорожает. Средний класс, в свою очередь, пострадает больше психологически, так как тоже потеряет, нужно будет менять прежние привычки и уровень жизни существенно снизится.

Зубаревич также отметила, что в крупных компаниях, где отсутствие сырья приведет к значительному падению производства, рабочие останутся без работы. Она думает, что сокращены они, по крайней мере сразу, не будут, однако нагрузка уменьшится и они будут получать фиксированную минимальную зарплату - гораздо меньше, чем раньше. Официальные цифры показывают средний уровень инфляции, но для каждого человека уровень инфляции различен в зависимости от товаров, которые он потребляет. На некоторые группы товаров цены уже выросли на 60-70%, а на некоторые лекарства - даже в два раза, рассказала экономист.

Она также отметила, что для промышленности, а именно машиностроения, химической промышленности, авиации, электрооборудования, много комплектующих поступает с Запада, и эти отрасли пострадают в ближайшем будущем. Насколько российское общество пострадает от санкций, станет ясно позже, примерно в начале апреля.

Исследователь рынка труда, экономист Владимир Гимпельсон в интервью с "Медузой" нынешний кризис в России сравнил с шоком начала девяностых, когда предприятия останавливались из-за того, что рушились хозяйственные цепочки. "Если останавливаются производства, то труда, соответственно, нужно меньше", - сказал Гимпельсон. Он также прогнозирует сжатие экономики и упрощение жизни.

Как в феврале сообщало BBC, в январе этого года инфляция в России установила новый рекорд, достигнув максимального значения за последние шесть лет. Таким образом, по сравнению с январем прошлого года цены на продукты питания выросли более чем на 11%. Особенно подорожали овощи и фрукты - на 16% по сравнению с прошлым годом. А, например, в Еврозоне ожидается, что инфляция в феврале составит неполных 6%.

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