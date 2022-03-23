Видео ⟩ Ведущая НТВ Лилия Гильдеева о работе по методичке "сверху" и сделке с совестью
Ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева, которая после нападения России на Украину уволилась и уехала из страны, дала свое первое интервью The Insider.
Ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева, которая после нападения России на Украину уволилась и уехала из страны, дала свое первое интервью The Insider.
Во время вечернего новостного стрима она рассказала Марфе Смирновой о том, как госканалы работают по методичкам "сверху".
Лилия Гильдеева призналась, что с 2014 года шла на сделку с совестью, оставаясь на пропагандистском канале. Кроме того, журналистка попросила прощения у украинских матерей.
Лилия Гильдеева работала на НТВ с 2006 года, она вела программы "Сегодня" и "Сегодня. Итоги". Карьеру начинала в Набережных Челнах в 1997 году. Через два года переехала в Казань. Она работала корреспондентом, продюсером, редактором, ведущей новостей на региональном канале "Вариант". С 2002 по 2006 год работала на двуязычном канале ТНВ. В сентябре 2006 года была приглашена на канал НТВ, где работала до сегодняшнего момента. В 2008 году Лилия Гильдеева получила благодарность президента РФ "За информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации". В 2021 году она получила благодарность "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".
Напомним, в ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" в Донбассе. Небо над Украиной было закрыто, в стране объявлено военное положение. С того самого дня российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. Началась гуманитарная катастрофа, страдает мирное население, есть жертвы.
"Но я думаю, что мало кто реагировал адекватно на события, которые произошли - на вторжение. Потому что прежде всего это была очень мощная эмоция на разрыв. Собственно, со мной случилось то же самое. Это был сразу же нервный срыв. Несколько дней подряд я просто не могла прийти в себя. Решение, наверное, было очевидным сразу. Никакой работы больше не будет", - вспоминает телеведущая.
Лилия Гильдеева позвонила руководству и сказала, что у нее нервный срыв, что в понедельник не сможет выйти на работу. Затем она взяла отпуск, чтобы понять, что ей делать дальше. 28 февраля она на работу уже не вышла.
Телеведущей предложили другие эфиры, пытались уговорить остаться, но она объяснила, что это "не ее история". Лилия Гильдеева отметила, что даже в государственных СМИ работают люди, которые "придерживаются нормальных моральных принципов".
Три недели все это идет, и я каждое утро просыпаюсь с этой мыслью о том, что это не может быть правдой. Это до сих пор какой-то, видимо, отложенный эффект травмы, потому что все глубже и глубже это потрясение. Что это быстро не закончится", - цитирует телеведущую The Insider.
Лилия Гильдеева не отрицает, что сначала ей казалось, что еще есть надежда на то, что это быстро прекратится, но этого не случилось: "Я ничего не слышала "про коллег, которые тоже уволились". Может, что-то до меня не доходит, я не всю информацию получаю. Во всяком случае у меня таких данных нет. Мне известен только один конкретный случай "ухода коллег" - это Вадим Глускер, мой коллега, наш собкор в Брюсселе. Один из таких столпов старого НТВ, один из корреспондентов, которые продолжали работать столько лет, уволился. Тоже спустя несколько дней после меня".
Ранее журналист Вадим Глускер подтвердил Алексею Венедиктову, что не работает на НТВ: "Вадим Глускер (НТВ) подтвердил мне, что со 2 марта больше не работает на НТВ, уволился".
Напомним, Вадим Глускер первоначально работал корреспондентом премьерского и президентского пулов, освещал политическую жизнь России, ездил в командировки по стране. Он рассказывал про крушение финансовых пирамид и инвестиционных фондов - от МММ и "Селенги" до "Хопёр-Инвеста" и "Властилины", про выборы в Госдуму и предвыборную кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.
"Я понимаю, что выходить каждый день, называть вторжение одной страны в другую и войну, которую она ведет не территории другой страны, "спецоперацией" для меня просто невозможно", - отмечает Лилия Гильдеева.
Она не знает, какими мотивами руководствуются другие люди, которые остаются работать и выполняют требования. Ей тяжело их оценивать.
"Это вопрос про сделку, на которую я и многие мои коллеги пошли, чтобы остаться. 2014-й был очень страшный, но, если честно, когда ты идешь на вот эти маленькие уступки, тебе кажется, что происходят очень плохие вещи, но, наверное, может быть получше", - признается Лилия Гильдеева.
Она рассуждает о принципах работы на федеральных каналах: "Очевидно, что все центральные каналы работали по одним и тем же методичкам. По одним и тем же темникам. Я, допустим, не получала доступ на специальные совещания, где эти методички раздавали, раздавали указания. Нам их только спускали, это не секрет, в общем. Это было и прежде, но просто в последние годы, когда стали закручивать гайки, это стало очень заметно, стало очень бросаться в глаза".
Бывали темы, которые они неоднократно перепроверяли. Бывали вещи, которые выходили "не только во всероссийское, но еще и в международное поле", но они об этом не говорили. Это вызывало вопросы. Они заходили к начальству, переспрашивали: "Это было регулярно за последние два года".
Лилия Гильдеева объяснила и свой отъезд из России:
"Мы полгода назад с дочерью начали говорить о том, что в этом году я ее обязательно вывезу к морю. Были истории, связанные с невозможностью выехать. Они в основном касались пандемии. И я подумала, что в этом году надо обязательно вывезти ребенка. Потом - в последнюю неделю перед моим выездом - стали происходить какие-то вещи… Пошли слухи, что закроют границы. И тогда я подумала, что, во-первых, мне надо выполнить обещание перед собственным ребенком. А во-вторых, если это будет неправдой, я вернуться всегда успею. Что делать в России дальше?".
Все произошло спонтанно и эмоционально.
Телеведущая попросила прощения у украинских матерей.
Ее коллега Жанна Агалакова до недавнего времени была международным корреспондентом российского государственного Первого канала. В начале марта она уволилась и вот впервые публично высказалась о причинах, подтолкнувших ее к этому шагу. Она подтвердила, что причиной стала российская агрессия против Украины и нежелание распространять ложь и пропаганду.
Видео: Интервью с Лилией Гильдеевой
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