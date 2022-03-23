Видео ⟩ Ведущая НТВ Лилия Гильдеева о работе по методичке "сверху" и сделке с совестью

Бывшая ведущая канала НТВ Лилия Гильдеева ФОТО: Кадр из видео

Напомним, в ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" в Донбассе. Небо над Украиной было закрыто, в стране объявлено военное положение. С того самого дня российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. Началась гуманитарная катастрофа, страдает мирное население, есть жертвы.

"Но я думаю, что мало кто реагировал адекватно на события, которые произошли - на вторжение. Потому что прежде всего это была очень мощная эмоция на разрыв. Собственно, со мной случилось то же самое. Это был сразу же нервный срыв. Несколько дней подряд я просто не могла прийти в себя. Решение, наверное, было очевидным сразу. Никакой работы больше не будет", - вспоминает телеведущая.

Лилия Гильдеева позвонила руководству и сказала, что у нее нервный срыв, что в понедельник не сможет выйти на работу. Затем она взяла отпуск, чтобы понять, что ей делать дальше. 28 февраля она на работу уже не вышла.

Телеведущей предложили другие эфиры, пытались уговорить остаться, но она объяснила, что это "не ее история". Лилия Гильдеева отметила, что даже в государственных СМИ работают люди, которые "придерживаются нормальных моральных принципов".

"Большинству из них совершенно не близко то, что происходит сейчас - весь этот ад, ужас. Я получила очень много звонков, очень много сообщений с поддержкой и пониманием того, что со мной происходит.

Три недели все это идет, и я каждое утро просыпаюсь с этой мыслью о том, что это не может быть правдой. Это до сих пор какой-то, видимо, отложенный эффект травмы, потому что все глубже и глубже это потрясение. Что это быстро не закончится", - цитирует телеведущую The Insider.

Лилия Гильдеева не отрицает, что сначала ей казалось, что еще есть надежда на то, что это быстро прекратится, но этого не случилось: "Я ничего не слышала "про коллег, которые тоже уволились". Может, что-то до меня не доходит, я не всю информацию получаю. Во всяком случае у меня таких данных нет. Мне известен только один конкретный случай "ухода коллег" - это Вадим Глускер, мой коллега, наш собкор в Брюсселе. Один из таких столпов старого НТВ, один из корреспондентов, которые продолжали работать столько лет, уволился. Тоже спустя несколько дней после меня".