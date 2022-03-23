Bloomberg: Анатолий Чубайс покинул Россию

Решение покинуть страну Чубайс принял из-за несогласия с войной в Украине, сообщает Bloomberg.

На сегодняшний день, это самый высокопоставленный чиновник, порвавший связи с Кремлем после вторжения в Украину. Ранее Анатолий Чубайс не делал заявлений против войны в Украине.

Еще одним чиновником ушедшем со своего поста стал Аркадий Дворкович ( в 2012-2018 годах был вице-премьером российского правительства), который ушел с поста председателя фонда "Сколково" после своих антивоенных высказываний.