Как и Светлана Лобода: Вера Брежнева тоже помогает беженцам в Европе

Вера Брежнева рассказала подписчикам, что сейчас находится в Польше, где помогает беженцам из Украины. Вместе с дочерью, 12-летней Сарой, певица перебралась на восток Польши. Муж певицы Константин Меладзе остался в Киеве.

"Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах! А Люблин ждет особенно", - рассказала Вера Брежнева.

Она призналась, что стала волонтером. Теперь Брежнева помогает собирать гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Певица поделилась в соцсетях рисунком ребенка, который попался ей во время добровольческой деятельности.

"Когда мы сортируем гуманитарную помощь, в посылках попадаются рисунки от детей, которые таким милым способом хотят поддержать деток из других стран", - рассказала она.

Как и ее коллега Светлана Лобода, Вера Брежнева не может оставаться равнодушной. Часто она не в силах справиться с эмоциями. Певица отмечает в соцсетях, что ее окружают очень добрые люди.

"Душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу. Одновременно также не могу привыкнуть к тому, сколько доброты есть в людях, бездонно ее проявляют знакомые и незнакомые. Какое-то сейчас время плохих новостей, но хороших людей", - объяснила Вера.

Ранее Светлана Лобода поделилась видео, которое было сделано в Риге. Артистка покупала в магазине Promo товары для беженцев. После она показала, как приехала в один из гуманитарных центров в Латвии.

Напомним, после вторжения войск РФ на территорию Украины Вера Брежнева говорила в сторис: "У нас сейчас война. Меня больше не волнует ничего. Прекрасные люди - все те, кто выходит, говорит, пишет, поддерживает, молится, вы - сила!".

"Дождь" со ссылкой на источники после сообщил, что в России запретили проводить концерты 22 украинских и российских артистов, некоторые из которых публично высказывались против войны в Украине и не поддержали агрессивную политику Владимира Путина. Среди них рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), рок-музыкант Борис Гребенщиков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Монатик, группа "Океан Эльзы" и телеведущий Максим Галкин.