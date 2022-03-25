Фарида Курбангалеева: В Латвии нужно создавать канал на русском языке, мы с удовольствием приедем

Зомбированность людей и поддержку военной агрессии России в Украине Фарида считает прямым следствием того, что в стране абсолютно зачищено информационное поле: "В России нет независимых СМИ, только зависимые, и плюс ко всему эта советская традиция верить всему тому, что говорят тебе с экрана, из радиоприемника и с передовицы газеты "Правда".

Об уходе журналистов с федеральных каналов

За последние недели случилось несколько "каминг-аутов" - акция Марины Овсянниковой на Первом канале, уход Жанны Агалаковой с того же канала, решение ведущей НТВ Лилии Гильдеевой уехать из страны - не массово, но все же известные журналисты покидают работу, а некоторые и страну, чтобы не быть сопричастными к большой трагедии, название которой - война в Украине.

На вопрос о том, какие эмоции это вызывает у Курбангалеевой, она не скрывает, что только положительные: "Конечно, это повод сказать о том, что есть какой-то лучик надежды. Я знаю, что в ближайшее время собирается уволиться очень хороший российский журналист с огромным профессиональным бэкграундом, он мне уже написал об этом в личку. Я, конечно, радуюсь, потому что, когда уходят такие - в хорошем смысле динозавры - меня это радует, это дает какую-то пусть слабую, но все равно надежду.

Даже, собственно, отъезд Чубайса сегодняшний, которого все страшно хейтят и троллят, - даже это дает какую-то надежду, это говорит о том, что там существует раскол, он все-таки наметился, он есть, и Анатолий Борисович вот принадлежит к тому лагерю, который не поддержал эту агрессию и уехал.

Да, к нему очень много вопросов, это понятное дело, но если вы спрашиваете о моих ощущениях - меня это радует, и с каждым таким случаем эта радость будет возрастать. Надеюсь, что их будет больше, хотя, к сожалению, их не так много, как хотелось бы".

Нужен ли в Латвии русскоязычный канал?

В Латвии уже годами с переменным успехом идет дискуссия о необходимости русскоязычного канала латвийского производства (или отсутствии такой необходимости). Такие дискуссии, как правило, активизируются в критические моменты - Крым, коронавирус, война в Украине.

Надо ли в Латвии создавать канал на русском языке? Курбангалеева считает, что, безусловно, да: "Нужно использовать любые каналы, которые могут служить благородной цели - просвещению. Я в данном случае, конечно, предвзята и субъективна. Но я скажу, что

в Латвии нужно создавать русскоязычный канал, нормальный канал с объективной, честной информацией, и мы - русскоязычные журналисты - с удовольствием приедем к вам работать на этом канале.

У меня здесь свой профессиональный интерес".

По мнению журналистки, людям необходимо давать альтернативу - если зрители привыкли смотреть Первый, Второй канал, НТВ, значит, необходимо предлагать что-то еще - "расширять кругозор, снимать шоры".

Вероятно, людям старшего поколения, по мнению Курбангалеевой, необходимо предлагать телевидение, хотя и такое обобщение будет некорректным, так как есть масса примеров того, что и эта аудитория давно освоила, например, YouTube. В качестве примера она привела своих родителей: "Они - преклонного возраста, но они очень прогрессивные, они виснут в интернете, в курсе всех новостей. Раньше у них на кухне работало "Эхо Москвы", и они мне говорят: "Мы без "Эха" просто не можем, на кухне - тишина, нам плохо, вот только интернет еще остался, спасение, пока не вырубили". (...) Нужно просвещать, в том числе этих остервенелых бабушек и дедушек, которые живут по соседству с моими родителями, и ваших, и в Даугавпилсе", - подытожила Курбангалеева.

Всю беседу с журналисткой - смотрите на видео!