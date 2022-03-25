Что крадет силу и красоту ногтей?

Внимание следует уделять и другим нежелательным изменениям во внешнем виде ногтей, чтобы понять, чего им не хватает:

Белые пятна на ногтях или "цветущие ногти" могут свидетельствовать о недостатке цинка в организме. Цинк может усваиваться при включении в рацион больше рыбы и бобовых.

Вертикальные борозды на ногтях - признак недостатка железа. Рекомендуется употреблять в пищу богатые железом овощи и продукты, такие как шпинат, красная свекла, печень, семена подсолнечника, гранат, зародыши пшеницы.

Полосы на ногтях - сигнал о недостатке витаминов группы В, чаще всего о недостатке витаминов B1, B2, B3 и B6, участвующих в синтезе кератина. Чтобы организм усваивал эти витамины, в рацион следует включать больше продуктов из злаков.

Неровные ногти свидетельствуют о снижении количества витамина А и Е. В этом случае можно использовать кремы или масло для ногтей, содержащие эти витамины. Сухие, ломкие ногти - последствия недостатка в организме белков, кальция, витамина D и воды. Чтобы необходимые вещества усваивались в организме, в пищу следует употреблять курицу, рыбу, печень, молочные продукты, а также обязательно регулярно пить достаточное количество воды.

Причина 2: Химические вещества + слишком частое мытье рук

Чтобы ногти были достаточно крепкими и здоровыми, для них, как и для кожи, важно поддерживать нормальный уровень влажности. Если руки слишком часто моют, киснут в воде, кожа вокруг ногтей также становится сухой и начинает трескаться. Женщинам следует помнить, что различные растворители, кислоты, спирт и другие химические вещества, содержащиеся в косметических средствах, которые используют мастера маникюра для очищения поверхности ногтей перед нанесением гель-лака или геля, сильно сушат ногтевую пластину и растворяют фосфолипидный или жировой слой ногтя. Поэтому любителям маникюра стоит думать не только о внешнем виде, но и о том, как укрепить ногти витаминами А, Е и С, добавками, содержащими биотин и кератин, а также увлажнять кожу вокруг ногтей специальными маслами.

Причина 3: Проблемы со здоровьем