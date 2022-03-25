Что крадет силу и красоту ногтей?

Причина № 4: Слишком скудная диета
Однообразное питание или непродуманная вегетарианская диета могут привести к дефициту железа и цинка в организме. В случае недостатка этих микроэлементов корни ногтя больше не получают достаточное количество кислорода. В таком случае ногти будут благодарны, если в меню будут включены яичные желтки, бобовые, дрожжи, зерновые культуры, брокколи, рыба, лук, а также морепродукты, орехи, так как все они содержат питательные вещества, помогающие восстанавливать сухие, ломкие ногти, вырабатывать кератин, что позволяет ногтям снова стать крепче. Однако ради здоровья ногтей следовало бы ограничить потребление определенных продуктов. Например, не стоит слишком увлекаться океанской рыбой, особенно тунцом, с которым часто готовят суши - океанская рыба может содержать ртуть, из-за которой ваши ногти становятся ломкими. Если хотите вернуть себе здоровые ногти, в меню не следует отдавать предпочтение сахару и продуктам с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, сладости, картофель).
Причина № 5: Опасная привычка - грызть ногти
Если человек имеет вредную привычку грызть ногти или стучать ногтями, гадать не стоит - это однозначно причина того, что поверхность ногтя стала неровной, на ней видны белые пятна или полосы. Грызть ногти у взрослых – вредная привычка, побороть которую можно с помощью самодисциплины, иногда необходима помощь психотерапевта. "Тогда как дети часто грызут ногти в стрессовых ситуациях, пытаясь успокоиться", - говорит фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолина. Ни в коем случае нельзя ругать, стыдить ребенка или покрывать ногти невкусными веществами. "Нужно попытаться понять, что беспокоит малыша, или обратиться к неврологу, психологу. После создания эмоционально безопасной обстановки исчезнет и привычка грызть ногти. Однако, если стрессовую ситуацию кратковременно вызвали такие изменения, как начало посещения детского сада или школы, может помочь успокоительный препарат, содержащий магний, витамины группы В".
Чтобы ежедневно заботиться о здоровье ногтей, фармацевт Apotheka Аманда Озолиня рекомендует:
- Если профессия связана с работой, когда каждый день необходимо погружать руки в воду или другие химические вещества, необходимо пользоваться перчатками.
- Тем, чья работа сопряжена с риском травмирования пальцев или ногтей, следует позаботиться, чтобы их ногти всегда были короткими. Это снизит риск микротравм ногтей.
- Если наблюдаются признаки грибковой инфекции, следует использовать противогрибковые препараты и лечить инфекцию.
- Рекомендуется увлажнять ногти различными смягчающими средствами, специальными маслами для ногтей, содержащими фосфолипиды.
- Для защиты ногтей от механических повреждений и предотвращения трещин можно использовать лечебные лаки для ногтей.
- Во многих исследованиях наблюдалось, что биотин способствует образованию кератина, улучшает толщину ногтей, предотвращает их расслоение. Витаминный комплекс, в составе которого будет кератин, укрепит ногти, сделав их более здоровыми и более прочными.
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