Пт, 25.03.2022
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Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze

Что крадет силу и красоту ногтей?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Anna Hoychuk

Чтобы полностью отрастить поврежденный ноготь потребуется терпение: у детей ногти могут полностью отрасти за 1-2 месяца, а у взрослых - в среднем за шесть месяцев. Летом ногти растут немного быстрее, почти до 1,2 мм в неделю, а зимой скорость роста составляет только 0,7 мм в неделю. 

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня призывает заботиться о здоровье ногтей профилактически, обращая внимание на некоторые внешние признаки и изменения в структуре ногтей, которые могут выражать крик ногтей о помощи, о желании получить больше витаминов, о необходимости изменения меню или необходимости проверки здоровья в целом.

Причина 1: Недостаток витаминов и минералов

О том, что в организме начинает не хватать витаминов и минералов определенных групп свидетельствуют различные изменения в структуре ногтей. "Ногти начинают ломаться, если с питанием в организм не поступает достаточное количество белка, витаминов А и B12 и кремния, которые часто присутствуют в огурцах, коричневом рисе, корнеплодах, орехах и яйцах. Если ногти слоятся, наиболее вероятной причиной этого является недостаток витаминов С и B5. Курение тоже может быть виновато в этом, поскольку никотин быстро расщепляет витамин С, а ведь именно этот витамин необходим для роста и эластичности ногтей. Если вы заметили, что ногти растут круглыми, в форме "ложки" с ямкой посередине, это скорее всего свидетельствует о дефиците железа", - объясняет фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Внимание следует уделять и другим нежелательным изменениям во внешнем виде ногтей, чтобы понять, чего им не хватает:

  • Белые пятна на ногтях или "цветущие ногти" могут свидетельствовать о недостатке цинка в организме. Цинк может усваиваться при включении в рацион больше рыбы и бобовых.
  • Вертикальные борозды на ногтях - признак недостатка железа. Рекомендуется употреблять в пищу богатые железом овощи и продукты, такие как шпинат, красная свекла, печень, семена подсолнечника, гранат, зародыши пшеницы.
  • Полосы на ногтях - сигнал о недостатке витаминов группы В, чаще всего о недостатке витаминов B1, B2, B3 и B6, участвующих в синтезе кератина. Чтобы организм усваивал эти витамины, в рацион следует включать больше продуктов из злаков.
  • Неровные ногти свидетельствуют о снижении количества витамина А и Е. В этом случае можно использовать кремы или масло для ногтей, содержащие эти витамины. Сухие, ломкие ногти - последствия недостатка в организме белков, кальция, витамина D и воды. Чтобы необходимые вещества усваивались в организме, в пищу следует употреблять курицу, рыбу, печень, молочные продукты, а также обязательно регулярно пить достаточное количество воды.

Причина 2: Химические вещества + слишком частое мытье рук

Чтобы ногти были достаточно крепкими и здоровыми, для них, как и для кожи, важно поддерживать нормальный уровень влажности. Если руки слишком часто моют, киснут в воде, кожа вокруг ногтей также становится сухой и начинает трескаться. Женщинам следует помнить, что различные растворители, кислоты, спирт и другие химические вещества, содержащиеся в косметических средствах, которые используют мастера маникюра для очищения поверхности ногтей перед нанесением гель-лака или геля, сильно сушат ногтевую пластину и растворяют фосфолипидный или жировой слой ногтя. Поэтому любителям маникюра стоит думать не только о внешнем виде, но и о том, как укрепить ногти витаминами А, Е и С, добавками, содержащими биотин и кератин, а также увлажнять кожу вокруг ногтей специальными маслами.

Причина 3: Проблемы со здоровьем

Основным компонентом ногтей, как и волос, и кожи, является белок кератин. Здоровые ногти имеют розовый цвет, а ногтевая лунка в нижней части пластины - бледно-розовый цвет. Изменение цвета ногтей может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. "Если ногти становятся синеватыми, возможно, организм не получает достаточное количество кислорода, что характерно для болезней легких или сердца. В свою очередь, слишком тусклыми ногти становятся после строгих диет, когда не усваиваются необходимые для организма питательные вещества. Если ногти пожелтели, стоит думать о возможном проявлении грибковой инфекции, но ломка и расслаивание ногтей нередко свидетельствуют о заболеваниях щитовидной железы", - говорит фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня. На хрупкие и ломкие ногти часто жалуются не только люди с сахарным диабетом, подагрой, остеопорозом, псориазом или атопическим дерматитом, но и женщины во время беременности и в период лактации.

Причина № 4: Слишком скудная диета

Однообразное питание или непродуманная вегетарианская диета могут привести к дефициту железа и цинка в организме. В случае недостатка этих микроэлементов корни ногтя больше не получают достаточное количество кислорода. В таком случае ногти будут благодарны, если в меню будут включены яичные желтки, бобовые, дрожжи, зерновые культуры, брокколи, рыба, лук, а также морепродукты, орехи, так как все они содержат питательные вещества, помогающие восстанавливать сухие, ломкие ногти, вырабатывать кератин, что позволяет ногтям снова стать крепче. Однако ради здоровья ногтей следовало бы ограничить потребление определенных продуктов. Например, не стоит слишком увлекаться океанской рыбой, особенно тунцом, с которым часто готовят суши - океанская рыба может содержать ртуть, из-за которой ваши ногти становятся ломкими. Если хотите вернуть себе здоровые ногти, в меню не следует отдавать предпочтение сахару и продуктам с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, сладости, картофель).

Причина № 5: Опасная привычка - грызть ногти

Если человек имеет вредную привычку грызть ногти или стучать ногтями, гадать не стоит - это однозначно причина того, что поверхность ногтя стала неровной, на ней видны белые пятна или полосы. Грызть ногти у взрослых – вредная привычка, побороть которую можно с помощью самодисциплины, иногда необходима помощь психотерапевта. "Тогда как дети часто грызут ногти в стрессовых ситуациях, пытаясь успокоиться", - говорит фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолина. Ни в коем случае нельзя ругать, стыдить ребенка или покрывать ногти невкусными веществами. "Нужно попытаться понять, что беспокоит малыша, или обратиться к неврологу, психологу. После создания эмоционально безопасной обстановки исчезнет и привычка грызть ногти. Однако, если стрессовую ситуацию кратковременно вызвали такие изменения, как начало посещения детского сада или школы, может помочь успокоительный препарат, содержащий магний, витамины группы В".

Чтобы ежедневно заботиться о здоровье ногтей, фармацевт Apotheka Аманда Озолиня рекомендует:

  • Если профессия связана с работой, когда каждый день необходимо погружать руки в воду или другие химические вещества, необходимо пользоваться перчатками.
  • Тем, чья работа сопряжена с риском травмирования пальцев или ногтей, следует позаботиться, чтобы их ногти всегда были короткими. Это снизит риск микротравм ногтей.
  • Если наблюдаются признаки грибковой инфекции, следует использовать противогрибковые препараты и лечить инфекцию.
  • Рекомендуется увлажнять ногти различными смягчающими средствами, специальными маслами для ногтей, содержащими фосфолипиды.
  • Для защиты ногтей от механических повреждений и предотвращения трещин можно использовать лечебные лаки для ногтей.
  • Во многих исследованиях наблюдалось, что биотин способствует образованию кератина, улучшает толщину ногтей, предотвращает их расслоение. Витаминный комплекс, в составе которого будет кератин, укрепит ногти, сделав их более здоровыми и более прочными.

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