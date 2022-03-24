Аэропорт "Рига" в летний сезон предложит более 100 прямых направлений
В летний сезон 2022 года, который начнется 27 марта с переходом на летнее время, аэропорт "Рига" предложит более чем 100 прямых направлений регулярных и чартерных рейсов.
В летний сезон 2022 года, который начнется 27 марта с переходом на летнее время, аэропорт "Рига" предложит более чем 100 прямых направлений регулярных и чартерных рейсов.
С 31 марта в аэропорту "Рига" начнет работу новая авиакомпания - нидерландская бюджетная авиакомпания Transavia Airlines C.V., которая будет три раза в неделю выполнять рейсы по маршруту Рига-Амстердам.
Национальная авиакомпания airBaltic в мае начнет полеты из Риги в Батуми в Грузии, а ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair добавит два новых маршрута: Рига-Векше (Växjö, Швеция) с 28 марта и Рига-Ньюкасл (Великобритания) с 1 апреля.
После более чем двухлетнего перерыва airBaltic в конце апреля возобновит полеты на Мальту, а в план полетов Ryanair вернется испанский город Жирона.
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