Аэропорт "Рига" в летний сезон предложит более 100 прямых направлений

С 31 марта в аэропорту "Рига" начнет работу новая авиакомпания - нидерландская бюджетная авиакомпания Transavia Airlines C.V., которая будет три раза в неделю выполнять рейсы по маршруту Рига-Амстердам.

Национальная авиакомпания airBaltic в мае начнет полеты из Риги в Батуми в Грузии, а ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair добавит два новых маршрута: Рига-Векше (Växjö, Швеция) с 28 марта и Рига-Ньюкасл (Великобритания) с 1 апреля.

После более чем двухлетнего перерыва airBaltic в конце апреля возобновит полеты на Мальту, а в план полетов Ryanair вернется испанский город Жирона.