"Даугавпилс - это буря в стакане, а не восток Украины". Местные о ложных стереотипах о городе

По его мнению, организация мероприятия с флагом была "завязана на политику", так как главный организатор - опальный политик, который "много раз опарафинился".
А людей, собравшихся там, он призвал не обвинять. "И про Йемен, и про Югославию говорили - и не директору музыкальной школы про это отвечать. Сейчас это новый опыт, новая ситуация, все на нервах, рациональное уходит, много эмоционального, а надо спокойно разбираться, говорить, обсуждать", - убежден Вагель.
Непонимание у него, скорее, вызвала невнятная политика даугавпилсских властей - на первой акции в поддержку Украины мэр Андрей Элксниньш вышел с тезисом "Я за мир" - это "как примерно любой человек", - говорит Вагель. При этом однопартийцы Элксниньша Нил Ушаков и Янис Урбанович свою позицию по Украине обозначили однозначно, осудив агрессию России в Украине. На Даугавпилсской думе, по словам Вагеля, флаг Украины вывешен не был.
Отдельно даугавпилчанин остановился на стереотипах, по которым не стоит судить о всех жителях Даугавпилса или Латвии: "Знаете, я вот вспоминаю момент, когда мы с ребятами (в каком году был ЧМ по хоккею в Минске - 2012, 2013 или 2014 - не помню) поехали на хоккей из Даугавпилса. Мы приехали рано-рано утром, ходили по торговому центру и видели пьяных россиян. И потом они сели перед нами, и был матч Латвия - Россия, и Россия, понятно, скажем, по хоккею все-таки сильнее, чем Латвия, и они кричали: "Бей фашистов". И мы сзади, латыши, сидим - граждане Латвии, русскоязычные - для нас это было дико. Я понимаю, что это всего лишь стереотипное мышление".
Видео: Иван Вагель в "Кто вам платит?"
По мнению Вагеля, корень проблем стоит искать не столько в языке или национальности, сколько в бедности региона: "Латгалия - очень бедная, в Лудзе, в Даугавпилсе - все меньше людей. Людей заботит плохая жизнь, а латвийским политикам никогда нет дела. Люди смотрели Малышеву, ее запретили, а взамен ничего не дают, не обеспечивают мало-мальским нормальным контентом. Это по щелчку пальца не решить, когда людям негде работать... И на выборах всегда национальный вопрос, Латгалия всегда за "Согласие", потому что русские, коалиция - из пролатышских партий, это никуда не делось".
В то же время, несмотря на жизнь в российском информационном пространстве и голосование по языковому принципу, Вагель считает, что Латгалию бессмысленно сравнивать с востоком Украины:
"Потому что у нас масштабы - буря в стакане все наши масштабы. Есть, безусловно, люди пророссийски настроенные, но их на пальцах можно пересчитать".
А российское телевидение в Латгале, по мнению Вагеля, смотрят и после запрета: "Пока есть интернет, смотреть можно, любой вам скажет. Сервисов миллион и тележка, это никак не победить, тут надо возглавить", - напоследок посоветовал даугавпилчанин.
Видео: Иван Вагель в "Кто вам платит?"
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