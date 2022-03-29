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"Даугавпилс - это буря в стакане, а не восток Украины". Местные о ложных стереотипах о городе

Три маргинала собрались протестовать против флага Украины у школы, и уже о Даугавпилсе напечатали Би-би-си - так и складываются ложные стереотипы о городе, считает даугавпилчанин Иван Вагель. Другой местный житель Андрис Пикаревскис указывает на силу "помоев из телевизора" и сарафанного радио в городе. В очередном эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили о настроениях в Даугавпилсе на фоне войны в Украине.

"Они не за флаг города, в против украинского"

14 марта вся Латвия узнала, что в Даугавпилсе есть музыкальная школа имени Станислава Брока. И все благодаря флагу Украины. Короткая версия заключается в том, что за четыре дня до этого директор повесил рядом со школой флаг Украины, предварительно сняв флаг города. Флаг Латвии - единственный обязательный - и флаг ЕС при этом возле школы остались. 14 марта активист и, как называет его местный портал "Чайка", в прошлом городской функционер Александр Ильин объявил, что отправляется снимать украинский флаг, и призвал сторонников на несанкционированный митинг - возвращать флаг города. На глазах собравшихся Ильина задержали. За несанкционированную акцию. Флаг Украины остался на месте. По информации RUS TVNET, в день эфира "Кто вам платит?" 23 марта он по-прежнему был на месте. При этом четвертый флагшток, о котором как о возможном решении для возвращения флага Даугавпилса говорил мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие"), пока не появился.

Флаг Латвии, ЕС и Украины у музыкальной школы имени Станислава Брока в Даугавпилсе  ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

По мнению даугавпилчанина Андриса Пикаревского, активисты на митинге были "не за флаг города, а против флага Украины". Почему площадкой для протеста была выбрана музыкальная школа? "Это единственное место в городе, где можно было формально придраться, потому что сняли флаг города и повесили флаг Украины. Поэтому все эти поборники морали прибежали", - поясняет Пикаревскис. В то же время когда была проблема с подсветкой символа города, никто из них из-за этого не переживал, добавил даугавпилчанин.

По его словам, мероприятие не было настолько массовым, каким его позднее представили организаторы в социальных сетях: "Они писали в пабликах: "Спасибо тем сотням, что пришли". Но если посчитать, там было человек 25 по обе стороны. Активно орали трое".

Обратил внимание Пикаревскис и на двойную мораль митингующих - в этой школе, судя по их же риторике, их дети даже не учатся, но это не помешало им прибегнуть к аргументу "не трогайте детей, не ввязывайте детей в политику".

"А когда на 9 мая детей наряжают в форму солдат Советской армии - там чего-то наши моралисты не перевозбудились", - подметил Пикаревскис.

Он добавил, что "один из моралистов" 24 февраля - в день нападения России на Украину - выложил видео, где он в "триколорах и поддерживает Россию, мол, допрыгались, разбудили мишку". Спустя неделю этот пост был удален, но, вероятно, этот человек был бы одним из тех, кто встретил бы российские танки как освободительные, заключил гость "Кто вам платит?".

"Не хотим, чтобы к нам украинцы ходили". О силе сарафанного радио в Даугавпилсе

Говоря о настроениях в городе, Андрис Пикаревскис проиллюстрировал их недавним примером из личного опыта. Он спросил в местной парикмахерской, требуется ли для посещения ковид-сертификат, на что получил ответ: 

"Знаете, мы оставили, мы не хотим, чтобы украинцы приходили".

На уточняющий вопрос "почему?" услышал городскую легенду о том, что они "хамят", "не расплачиваются" и прочее. Один из таких фейков о том, что беженки не заплатили в даугавпилсском ресторане, развенчивало местное издание "Чайка". Несмотря на это, по словам Пикаревского, в социальных сетях множатся комментарии о том, что "какие-то украинцы где-то эти 50 евро не заплатили". Каждый раз, когда он пытался выяснить детали, все это оказывалось чушью.

"И вот город живет по принципу сарафанного радио", - заключил даугавпилчанин. Отдельную вину он возложил на телевидение: "Люди смотрят не на восточного соседа, а в телевизор. Собственно, оттуда с 2014 года объясняли, кто есть враг и как с ним бороться, оттуда вся ненависть. Очень сильная обработка идет со стороны их информационных помоек". Андрис убежден, что запрет на российские каналы в Латвии был необходимым решением. "Какая свобода слова может быть? Они показывают, как в Риге высадятся вежливые люди. Тут не до демократии". В то же время он понимает, что те, кто захочет, все равно найдут "эти помойки".

Видео: Иван Пикаревскис в "Кто вам платит?"

"Даугавпилс - это буря в стакане, а не восток Украины"

Даугавпилчанин Иван Вагель считает, что новость об акции в Даугавпилсе вокруг украинского флага вызвала необоснованный резонанс. "Живешь тут, три человека собрались, маргинала, а потом это в Италии напечатали и Би-би-си - и мы уже начинаем обсуждать тему, которая такого хайпа не стоит. И говорят только плохое, словно весь Даугавпилс такой - а это абсолютно не так".

По его мнению, организация мероприятия с флагом была "завязана на политику", так как главный организатор - опальный политик, который "много раз опарафинился".

А людей, собравшихся там, он призвал не обвинять. "И про Йемен, и про Югославию говорили - и не директору музыкальной школы про это отвечать. Сейчас это новый опыт, новая ситуация, все на нервах, рациональное уходит, много эмоционального, а надо спокойно разбираться, говорить, обсуждать", - убежден Вагель.

Непонимание у него, скорее, вызвала невнятная политика даугавпилсских властей - на первой акции в поддержку Украины мэр Андрей Элксниньш вышел с тезисом "Я за мир" - это "как примерно любой человек", - говорит Вагель. При этом однопартийцы Элксниньша Нил Ушаков и Янис Урбанович свою позицию по Украине обозначили однозначно, осудив агрессию России в Украине. На Даугавпилсской думе, по словам Вагеля, флаг Украины вывешен не был. 

Отдельно даугавпилчанин остановился на стереотипах, по которым не стоит судить о всех жителях Даугавпилса или Латвии: "Знаете, я вот вспоминаю момент, когда мы с ребятами (в каком году был ЧМ по хоккею в Минске - 2012, 2013 или 2014 - не помню) поехали на хоккей из Даугавпилса. Мы приехали рано-рано утром, ходили по торговому центру и видели пьяных россиян. И потом они сели перед нами, и был матч Латвия - Россия, и Россия, понятно, скажем, по хоккею все-таки сильнее, чем Латвия, и они кричали: "Бей фашистов". И мы сзади, латыши, сидим - граждане Латвии, русскоязычные - для нас это было дико. Я понимаю, что это всего лишь стереотипное мышление".

Видео: Иван Вагель в "Кто вам платит?"

По мнению Вагеля, корень проблем стоит искать не столько в языке или национальности, сколько в бедности региона: "Латгалия - очень бедная, в Лудзе, в Даугавпилсе - все меньше людей. Людей заботит плохая жизнь, а латвийским политикам никогда нет дела. Люди смотрели Малышеву, ее запретили, а взамен ничего не дают, не обеспечивают мало-мальским нормальным контентом. Это по щелчку пальца не решить, когда людям негде работать... И на выборах всегда национальный вопрос, Латгалия всегда за "Согласие", потому что русские, коалиция - из пролатышских партий, это никуда не делось".

В то же время, несмотря на жизнь в российском информационном пространстве и голосование по языковому принципу, Вагель считает, что Латгалию бессмысленно сравнивать с востоком Украины:

"Потому что у нас масштабы - буря в стакане все наши масштабы. Есть, безусловно, люди пророссийски настроенные, но их на пальцах можно пересчитать".

А российское телевидение в Латгале, по мнению Вагеля, смотрят и после запрета: "Пока есть интернет, смотреть можно, любой вам скажет. Сервисов миллион и тележка, это никак не победить, тут надо возглавить", - напоследок посоветовал даугавпилчанин.

Видео: Иван Вагель в "Кто вам платит?" 

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