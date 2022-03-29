"Даугавпилс - это буря в стакане, а не восток Украины". Местные о ложных стереотипах о городе

По его словам, мероприятие не было настолько массовым, каким его позднее представили организаторы в социальных сетях: "Они писали в пабликах: "Спасибо тем сотням, что пришли". Но если посчитать, там было человек 25 по обе стороны. Активно орали трое".

Обратил внимание Пикаревскис и на двойную мораль митингующих - в этой школе, судя по их же риторике, их дети даже не учатся, но это не помешало им прибегнуть к аргументу "не трогайте детей, не ввязывайте детей в политику".

"А когда на 9 мая детей наряжают в форму солдат Советской армии - там чего-то наши моралисты не перевозбудились", - подметил Пикаревскис.

Он добавил, что "один из моралистов" 24 февраля - в день нападения России на Украину - выложил видео, где он в "триколорах и поддерживает Россию, мол, допрыгались, разбудили мишку". Спустя неделю этот пост был удален, но, вероятно, этот человек был бы одним из тех, кто встретил бы российские танки как освободительные, заключил гость "Кто вам платит?".

"Не хотим, чтобы к нам украинцы ходили". О силе сарафанного радио в Даугавпилсе

Говоря о настроениях в городе, Андрис Пикаревскис проиллюстрировал их недавним примером из личного опыта. Он спросил в местной парикмахерской, требуется ли для посещения ковид-сертификат, на что получил ответ:

"Знаете, мы оставили, мы не хотим, чтобы украинцы приходили".

На уточняющий вопрос "почему?" услышал городскую легенду о том, что они "хамят", "не расплачиваются" и прочее. Один из таких фейков о том, что беженки не заплатили в даугавпилсском ресторане, развенчивало местное издание "Чайка". Несмотря на это, по словам Пикаревского, в социальных сетях множатся комментарии о том, что "какие-то украинцы где-то эти 50 евро не заплатили". Каждый раз, когда он пытался выяснить детали, все это оказывалось чушью.

"И вот город живет по принципу сарафанного радио", - заключил даугавпилчанин. Отдельную вину он возложил на телевидение: "Люди смотрят не на восточного соседа, а в телевизор. Собственно, оттуда с 2014 года объясняли, кто есть враг и как с ним бороться, оттуда вся ненависть. Очень сильная обработка идет со стороны их информационных помоек". Андрис убежден, что запрет на российские каналы в Латвии был необходимым решением. "Какая свобода слова может быть? Они показывают, как в Риге высадятся вежливые люди. Тут не до демократии". В то же время он понимает, что те, кто захочет, все равно найдут "эти помойки".

Видео: Иван Пикаревскис в "Кто вам платит?"

"Даугавпилс - это буря в стакане, а не восток Украины"