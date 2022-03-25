Видео ⟩ Мариуполь: в результате бомбардировки театра погибло около 300 человек

"От очевидцев появилась информация, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек", - написано в сообщении горсовета.

Another video from the theatre showing the collapsed part of the building: pic.twitter.com/FXwtoVJJ9h — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 25, 2022

Мариупольский театр, в подвале которого от бомбежек укрывались жители города, был разрушен 16 марта, несмотря на то, что около здания были выложены слова "ДЕТИ". Власти Украины обвинили в ударе российских военных. Министерство обороны РФ продолжает утверждать, что наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры. Эта позиция Кремля не раз подвергалась критике.

Ранее на неделе глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что в осажденном Мариуполе остаются до 100 тысяч человек, страдающих без воды, еды и лекарств.

В условиях ведения активных боевых действий невозможно проверить информацию, распространяемую официальными сторонами конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.