Скандал об отмывании денег в Swedbank: подозревают все бывшее руководство эстонского филиала

Роберт Китт, который был членом правления Swedbank в период с 2011 по 2019 год, сказал Postimees, что во время пребывания в правлении банка в своей деятельности он следовал действующему законодательству и рекомендациям, данным службой надзора. Он подтвердил, что ему известно о подозрении, выдвинутом прокуратурой. "Я получил бумагу", - сказал он.

Прийт Перенс, который был председателем правления Swedbank с 2008 по 2015 год, подтвердил, что правоохранительные органы связывались с ним. "Еще рано это как-то подробнее комментировать это дело, так как детали выясняются. Я связан с этим с ним, вероятно, из-за того, что с 2008 по 2015 год был членом правления Swedbank. Я по-прежнему подтверждаю, что, работая в руководстве Swedbank, я всегда принимал свои решения в соответствии с действующим законодательством и предписаниями надзора, опираясь на оценки и рекомендации специалистов в соответствующей области", - сказал Перенс.

Сам банк не захотел комментировать подозрения. "Нам нечего комментировать или подтверждать", - сказала руководитель по связям с общественностью в Swedbank Карин Лаурима.

Накануне Центральная криминальная полиция проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014-2016.

Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке. Инспекция поделилась результатами расследования и с прокуратурой, сообщает Swedbank AB.

Центральная криминальная полиция и госпрокуратура в 2019 году возбудили в отношении Swedbank AS уголовное дело, с тех пор был проведен ряд действий. Расследуется предположительное отмывание денег за период 2011-2017 и предоставление ложных данных финансовому надзору.

Swedbank AB, материнская компания Swedbank Eesti, сообщила 15 марта, что Swedbank Eesti предъявлены подозрения в отмывании денег и следствие проверяет, происходило ли в Swedbank AS отмывание денег или иная преступная деятельность. Swedbank заверяет, что сотрудничает со следствием и предоставит всю информацию о расследуемых событиях.

Финансовые инспекции Швеции и Эстонии в ходе совместного расследования выявили существенные недостатки в исполнении Swedbank в Балтийских странах правил по борьбе с отмыванием денег, составили предупреждение для Swedbank AB и назначили штраф в размере 4 млрд шведских крон (около 360 млн евро).

По данным шведского телерадиовещания SVT, в период 2007-2015 Swedbank участвовал в проходившем в Балтийских странах отмывании денег на сумму около 40 млрд шведских крон (4 млрд евро).