Джоан Роулинг ответила Путину, напомнив про Навального

Автор книг о волшебнике Гарри Поттере подчеркнула, что президенту России Владимиру Путину не стоит критиковать Запад, пока он убивает невинных людей и сажает в тюрьму своих оппонентов.

"Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных людей за их "преступное" сопротивление, или тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов", - написала она.

В своем сообщении Джоан Роулинг прикрепила запись BBC о преследовании Алексея Навального в России.

Напомним, 25 марта в своем обращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стала жертвой западной "культуры отмены", а "сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ". Путин напомнил, что не так давно подобное отношения было в адрес автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Во многих странах были прерваны контракты с теми российскими деятелями культуры, кто одобряет действия российских войск и Владимира Путина на территории Украины.

Многих артистов, которые выступили 18 марта в "Лужниках" на концерте-митинге в честь "восьмой годовщины присоединения Крыма" или поддерживают агрессивную политику Кремля и Владимира Путина, МИД Латвии внес в черный список. Среди них Тимур Юнусов, Сергей Безруков, Игорь Угольников, Мария Шукшина, Юлия Чичерина, Михаил Боярский, Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов.

Ранее в черный список "невъездных" в Латвию были внесены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и Владимир Жириновский.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022