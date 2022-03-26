Сб, 26.03.2022
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Зарплата до 200 евро в день: жителям шлют подозрительные сообщения с предложением работы

ФОТО: N.R./Twitter.com

25 марта несколько жителей Латвии сообщили в социальных сетях, что получили подозрительные текстовые сообщения с предложением работы. Обсуждая эти сообщения, люди обнаружили, что они отличаются - их просят писать на разные номера с разными международными телефонными кодами.

Один из пользователей Twitter получил следующее сообщение: "Здравствуйте! Вас выбрали на подработку/полную занятость. Зарплата в день - от 32 до 155 евро, возраст - от 20 до 50 лет, требуется трудолюбие. Чтобы принять эту работу, пожалуйста, добавьте текст в WhatsApp".

Латвиец написал на указанный номер телефона, в результате чего получил ответы на двух разных языках. Пытаясь узнать больше информации о работе, он выяснил, что компания называется Z Media.

Представитель компании сказал, что Z Media работает с такими платформами, как Facebook, YouTube и TikTok.

Эти записи также показались пользователям подозрительными. Например, Сандра пишет в Facebook: "Работу я не ищу и резюме пока никуда не отправляла. Подозрительно и то, что письмо заканчивается на "ru", а имя и фамилия кажутся русскими. Номер начинается с +316 (Google сообщает, что это [регистрационный код] из любой части Америки). Может быть, я ошибаюсь!".

Жители, получившие такие текстовые сообщения, обнаружили, что отправитель просит писать на разные телефонные номера с  регистрационными кодами разных стран. Кроме того, суммы предлагаемых денег варьируются. Некоторым жителям обещают зарплату до 200 евро в день.

Многие люди поделились своим опытом, указав, что они тоже получали похожие сообщения. Несколько человек отметили, что подобные сообщения получали и дети. 

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