Зарплата до 200 евро в день: жителям шлют подозрительные сообщения с предложением работы

Один из пользователей Twitter получил следующее сообщение: "Здравствуйте! Вас выбрали на подработку/полную занятость. Зарплата в день - от 32 до 155 евро, возраст - от 20 до 50 лет, требуется трудолюбие. Чтобы принять эту работу, пожалуйста, добавьте текст в WhatsApp".

Jāparunājas ar spameri. Interesanti ko “Z media” piedāvās 🤪 pic.twitter.com/pxg3OHtYnB — N.R. (@normis) March 23, 2022

Латвиец написал на указанный номер телефона, в результате чего получил ответы на двух разных языках. Пытаясь узнать больше информации о работе, он выяснил, что компания называется Z Media.

Представитель компании сказал, что Z Media работает с такими платформами, как Facebook, YouTube и TikTok.

Beidzot norm darba piedāvājums 😮‍💨 pic.twitter.com/tQp4kLKnZq — EditUndo (@educiits) March 24, 2022

Эти записи также показались пользователям подозрительными. Например, Сандра пишет в Facebook: "Работу я не ищу и резюме пока никуда не отправляла. Подозрительно и то, что письмо заканчивается на "ru", а имя и фамилия кажутся русскими. Номер начинается с +316 (Google сообщает, что это [регистрационный код] из любой части Америки). Может быть, я ошибаюсь!".

Жители, получившие такие текстовые сообщения, обнаружили, что отправитель просит писать на разные телефонные номера с регистрационными кодами разных стран. Кроме того, суммы предлагаемых денег варьируются. Некоторым жителям обещают зарплату до 200 евро в день.

Многие люди поделились своим опытом, указав, что они тоже получали похожие сообщения. Несколько человек отметили, что подобные сообщения получали и дети.