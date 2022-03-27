Пугачева вернулась в Россию, а Муцениеце снова вместе с Прилучным?

Ранее Алла Пугачева комментировала эту ситуацию и говорила о том, что на самом деле она отправилась на отдых и лечение. В Россию она планирует вернуться. Позже в СМИ появились слухи о том, что Примадонна со всей семьей пытается по упрощенной схеме получить гражданство Израиля.

Журналисты приводят слова некой родственницы Аллы Пугачевой. Та отмечает, что Алла Борисовна не собиралась уезжать навсегда и, возможно, она уже в России. Отметим, что в данный момент в Израиле находятся многие российские звезды.

В соцсетях появилась афиша. В ней сообщается о том, что 15 апреля пройдет закрытый показ старых концертов Пугачевой в одном из кинотеатров Москвы. Вернется ли Алла Борисовна в Россию к намеченной дате, неизвестно.

На связь с фанатами Алла Пугачева выходила лишь единожды, когда жестко ответила на иронию протоиерею Андрею Ткачеву: "Рано радуешься, Андрюша. Вернусь, разберемся, схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник".

Алла Пугачева ФОТО: Кадр из видео

Напомним, Агата Муцениеце в 2020 году развелась с Павлом Прилучным. Бывшие супруги воспитывают двух общих детей - Мию и Тимофея. Сразу после того, как пара распалась, заговорили о романе Павла с его коллегой Мирославой Карпович. После нескольких публикаций в соцсетях фолловеры сделали вывод, что Прилучный расстался с девушкой. Официально о своих отношениях актеры не сообщали. В середине февраля у Агаты на пальце появилось новое кольцо. Поклонники предполагают, что его подарил Павел.

Раньше Агата Муцениеце отшучивалась по поводу слухов о воссоединении с бывшим мужем, но сейчас она это не комментирует. Подписчики заметили, что Павел стал больше времени проводить со своими детьми.

На днях Агата выпустила свой влог, который снимала еще в середине февраля. Актриса призналась, что последний месяц ей было очень тяжело и она не понимает, что делать дальше. Более того, она не может строить никаких планов, как и все люди.

Муцениеце рекомендует своим подписчиками обнимать своих детей, семью и мужей. Только тогда может стать чуть полегче. Фанаты предположили, что это намек на воссоединение с Павлом Прилучным. Поклонники рады за Агату, тем более что ранее она призналась, что так и не поменяла фамилию мужа. По документам она - Прилучная.

Агата Муцениеце ФОТО: скриншот видео