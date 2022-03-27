Последствия урагана: 363 вызова спасателей и еще 5600 домохозяйств остаются без света

305 вызовов были связаны с поваленными деревьями, 58 - с устранением опасности, которую представляли поврежденные конструкции.

Больше всего вызовов поступило из Риги и Рижского региона - 164. В Земгале было получено 92 вызова, в Видземе - 48, в Курземе - 33, в Латгале - 31.

В Риге на улице Крустпилс с одноэтажного здания автосервиса ветер в субботу сорвал кровлю площадью 300 кв. м, которая упала на легковой автомобиль.

В Тукумсе на ул. Раудас с лечебного учреждения сорвало кровлю площадью 100 кв. м.

Член правления Tukuma slimnīca Дзинтра Рабкевича пояснила, что разрушение крыши не помешало работе больницы. Многоэтажное здание имеет мансарду между крышей и остальными этажами.

Рабкевича подчеркнула, что больше волнения вызывала сама сорванная крыша, которая в любой момент могла сорваться со здания и упасть на кого-нибудь сверху. Однако покрытие с крыши было успешно снято. Планируется, что в понедельник в больницу приедут строители.

Также в воскресенье, 27 марта, утром электроснабжение было нарушено еще у 5600 клиентов АО Sadales tīkls.

Минувшей ночью АО Sadales tīkls продолжило интенсивную работу по предотвращению ущерба, нанесенного ураганом. В воскресенье утром подача электроэнергии по-прежнему прерывается примерно у 5600 потребителей, чаще всего перебои происходят в Олайнском, Аугшдаугавском и Талсинском краях.

Компания продолжает работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.

С полудня субботы до утра воскресенья уже устранено 130 аварий в сети среднего напряжения и 222 аварии в сети низкого напряжения.

Sadales tīkls напоминает об осторожности возле воздушных линий электропередач - не следует приближаться, если на них лежат ветки, упало дерево или оборваны провода.

Sadales tīkls постоянно отслеживает ситуацию в электросети среднего напряжения в системах информационных технологий, автоматически обнаруживая повреждения, а оперативные бригады немедленно приступают к работам по реконструкции инфраструктуры. По возможности восстанавливают электроснабжение по другим линиям электропередач еще до устранения повреждения, минуя поврежденные участки линий.