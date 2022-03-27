Вс, 27.03.2022
Возможно, надо заявить права на Калининградскую область, которая, как мне кажется, является частью польской территории. Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.
Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

Львов в огне: Россия нанесла удар по городу

Пожарные, после того, как российские ракеты нанесли удары по инфраструктуре, в городе Львов ФОТО: Photo by Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP/scanpix

27 марта на утреннем брифинге Минобороны РФ официально подтвердило, что накануне Россия нанесла удар по Львову, сообщает Русская служба BBC.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков утверждает, что Россия применила "высокоточное оружие".

"26 марта высокоточным оружием воздушного базирования большой дальности уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сказал Конашенков.

По предварительным данным, в результате ракетных ударов были ранены пять человек.

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