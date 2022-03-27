Львов в огне: Россия нанесла удар по городу
27 марта на утреннем брифинге Минобороны РФ официально подтвердило, что накануне Россия нанесла удар по Львову, сообщает Русская служба BBC.
27 марта на утреннем брифинге Минобороны РФ официально подтвердило, что накануне Россия нанесла удар по Львову, сообщает Русская служба BBC.
Представитель Минобороны Игорь Конашенков утверждает, что Россия применила "высокоточное оружие".
"26 марта высокоточным оружием воздушного базирования большой дальности уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сказал Конашенков.
По предварительным данным, в результате ракетных ударов были ранены пять человек.
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