Львов в огне: Россия нанесла удар по городу

Представитель Минобороны Игорь Конашенков утверждает, что Россия применила "высокоточное оружие".

"26 марта высокоточным оружием воздушного базирования большой дальности уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сказал Конашенков.

По предварительным данным, в результате ракетных ударов были ранены пять человек.