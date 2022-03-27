Пн, 28.03.2022
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

Известны дата и время нового раунда переговоров между Украиной и Россией

ФОТО: SIPA/Scanpix

Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией начнется во вторник с 10:00 в Стамбуле, сообщил их участник, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахмия агентству "Интерфакс-Украина", пишет Русская служба BBC.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский указал, что проведение нового очного раунда состоится 29-30 марта.

В свою очередь представитель украинской делегации Давид Арахамия заявлял, что переговоры пройдут 28-30 марта.

Как известно, переговоры пройдут в Турции. Ранее стороны встречались в Беларуси.

Напомним, первые раунды переговоров между Россией и Украиной проходили очно, но затем перешли в формат видеосвязи. Новый раунд станет первой личной встречей делегаций с середины марта.

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