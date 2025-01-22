Согласно обвинительному заключению, подсудимый вместе с еще одним человеком у себя дома употреблял алкоголь, между ними возник конфликт, в результате которого подсудимый ударил своего приятеля ножом.

Когда на место происшествия прибыли четверо сотрудников Госполиции, мужчина не открыл дверь, поэтому полицейские решили силой войти в квартиру. Услышав об этом, подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял незаконно хранившееся самодельное огнестрельное оружие и два патрона, одним из которых зарядил оружие, а второй положил в карман.

Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, он один раз выстрелил в направлении полицейских. Люди в результате выстрела не пострадали, так как пуля попала в бронежилет. Нападавший был задержан, что не дало ему возможности использовать второй подготовленный патрон.

Во время задержания по месту жительства злоумышленника сотрудники Госполиции изъяли незаконно хранившееся огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы к огнестрельному оружию, поэтому задержанный обвиняется также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Мужчина свою вину в совершении преступления признал и сожалеет о содеянном.

Прокурор Восточноземгальской прокуратуры направил уголовное дело в суд 20 декабря прошлого года. Во вторник, 21 января, суд вынес приговор. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений и получил 19 лет лишения свободы, а также три с половиной года пробационного надзора.

Прокурор удовлетворен приговором и не намерен просить суд подготовить полный вердикт.

Другие участники процесса могут попросить суд вынести полное решение. Если такое ходатайство будет подано, суд составит полное решение, которое может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения.

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