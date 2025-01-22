Премьер-министр Эвика Силиня на этой неделе встретится со всеми министрами правительства, после чего обещает предложить четкий план дальнейшей работы.
Премьер на этой неделе занялась оценкой работы министров
В интервью программе 900 sekundes на телеканале TV3 премьер прокомментировала события в связи с латвийской национальной авиакомпанией airBaltic. На вопрос, не достигнут ли момент, когда настала пора потребовать личной ответственности министра сообщения Каспара Бришкенса, Силиня ответила, что с министром было много разговоров о его работе.
По словам премьера, рискованно во время поисков стратегического инвестора airBaltic совершать какие-то резкие движения.
Силиня также подчеркнула, что на этой неделе встречается со всеми министрами правительства. После завершения этих переговоров она даст оценку работе министров в прошлом году, а также определит цели на этот год.
Как сообщалось, на созванном во вторник, 21 января, собрании акционеров airBaltic планировалось дать оценку деятельности совета авиакомпании, но накануне заседания Министерство сообщения распространило заявление о прекращении отношений с 11 февраля.
К этому сроку, скорее всего, уже будет привлечен стратегический инвестор, которым, по неофициальным сведениям, является немецкая авиакомпания Lufthansa.
Нынешний совет - Клавс Васкс, Андрис Лиепиньш, Каспар Озолиньш и Ларс Тусен - продолжит исполнять свои обязанности до следующего собрания акционеров 11 февраля, чтобы "обеспечить ответственный и организованный переход руководства предприятия". На февральском собрании акционеров предполагается избрать совет в новом составе.
Госсекретарь министерства Андулис Жидков пояснил агентству LETA, что в отношении члена совета и миноритарного акционера компании Ларса Тусена действует другое регулирование - договор акционеров. "Он [Тусен] сохраняет свое место в совете независимо от лиц, номинированных государством. Ему это место в совете гарантировано как нынешнему акционеру", - дополнил Жидков.
Бришкенс подчеркнул, что соглашение о смене совета airBaltic с 11 февраля не повлияет на дальнейшие действия по привлечению стратегического инвестора.
Министр отметил, что переговоры со стратегическим инвестором продолжаются и сейчас госсекретарь Минсообщения как держатель долей капитала имеет полномочия в момент подписания договора другой стороной подписать его и со стороны Латвии, но еще есть несколько технических дел - документов, которые обе стороны должны согласовать, в том числе в правительстве.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1, принадлежащему датскому предпринимателю Тусену, - 2,03%.
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