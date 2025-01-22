Премьер на этой неделе занялась оценкой работы министров

В интервью программе 900 sekundes на телеканале TV3 премьер прокомментировала события в связи с латвийской национальной авиакомпанией airBaltic. На вопрос, не достигнут ли момент, когда настала пора потребовать личной ответственности министра сообщения Каспара Бришкенса, Силиня ответила, что с министром было много разговоров о его работе.

По словам премьера, рискованно во время поисков стратегического инвестора airBaltic совершать какие-то резкие движения.

Силиня также подчеркнула, что на этой неделе встречается со всеми министрами правительства. После завершения этих переговоров она даст оценку работе министров в прошлом году, а также определит цели на этот год.

Как сообщалось, на созванном во вторник, 21 января, собрании акционеров airBaltic планировалось дать оценку деятельности совета авиакомпании, но накануне заседания Министерство сообщения распространило заявление о прекращении отношений с 11 февраля.

К этому сроку, скорее всего, уже будет привлечен стратегический инвестор, которым, по неофициальным сведениям, является немецкая авиакомпания Lufthansa.