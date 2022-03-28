Пн, 28.03.2022
Мы не понимаем, как выжить. Петр Авен, российский миллиардер
Петр Авен, российский миллиардер
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Тренды
  • "Андрюша, у тебя все впереди!". Twitter бомбит, что Уилл Смит "отнял" статуэтку Гарфилда

"Андрюша, у тебя все впереди!". Twitter бомбит, что Уилл Смит "отнял" статуэтку Гарфилда

Эндрю Гарфилд ФОТО: twitter.com/little___potato

Уилл Смит получил "Оскара", но не сердца пользователей Twitter. Дело в том, что зрители ожидали другого победителя, которым, по их мнению, должен был стать Эндрю Гарфилд.  

Контекст

На церемонии в этот раз "Оскар" за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за работу в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка актера. За победу в номинации также боролись: Хавьер Бардем, Дензел Вашингтон, Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Гарфилд.

Последний был номинирован на лучшую мужскую роль и в 2017-м за роль в фильме "По соображениям совести" от Мела Гибсона. И тогда Гарфилд "пролетел", что поклонники приняли с огорчением. В этот раз актер снялся в мюзикле от Netflix "Тик-так, бум!". В картине Эндрю Гарфилд проделал колоссальную актерскую работу - он поет, танцует, читает эмоциональные монологи. Многие зрители и эксперты ожидали именно его победы. 

Трейлер фильма "Тик-так, бум!"

Реакции в Twitter:

"Эндрю Гарфилд, ты - победитель моего сердца!"

"Не позволяйте ситуации с Уиллом Смитом и Крисом Роком отвлечь вас от того факта, что Эндрю Гарфилда просто ограбили"

"Эндрю Гарфилд - обладатель "Оскара" в наших сердцах"

"Три часа потрачены впустую, чтобы посмотреть, как проигрывает Эндрю Гарфилд, и послушать худший ремикс на песню We Don't Talk About Bruno.

 

 

 

 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back