"Андрюша, у тебя все впереди!". Twitter бомбит, что Уилл Смит "отнял" статуэтку Гарфилда

Контекст

На церемонии в этот раз "Оскар" за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за работу в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка актера. За победу в номинации также боролись: Хавьер Бардем, Дензел Вашингтон, Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Гарфилд.

Последний был номинирован на лучшую мужскую роль и в 2017-м за роль в фильме "По соображениям совести" от Мела Гибсона. И тогда Гарфилд "пролетел", что поклонники приняли с огорчением. В этот раз актер снялся в мюзикле от Netflix "Тик-так, бум!". В картине Эндрю Гарфилд проделал колоссальную актерскую работу - он поет, танцует, читает эмоциональные монологи. Многие зрители и эксперты ожидали именно его победы.