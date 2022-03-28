Последствия бури: устранены 924 повреждения электросетей
Sadales tīkls с субботы, 26 марта, до утра понедельника устранило 924 повреждения электросетей, причиной которых стал сильный ветер, сообщили агентству LETA на предприятии.
Sadales tīkls с субботы, 26 марта, до утра понедельника устранило 924 повреждения электросетей, причиной которых стал сильный ветер, сообщили агентству LETA на предприятии.
Работа над устранением самых сложных повреждений еще продолжается.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу порывы ветра достигали 24-25 метров в секунду, местами - 28 метров в секунду.
Отключения электросетей были зарегистрированы по всей территории Латвии, но больше всего их было в центральных и западных регионах, в том числе в Талсинском, Баускском, Олайнском, Елгавском и Кекавском краях.
В субботу вечером, 27 марта, без электричества временно остались 47 000 потребителей. Повреждения в электросетях в основном были вызваны поваленными ветром на провода и опоры электролиний деревьями и ветками.
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