Последствия бури: устранены 924 повреждения электросетей

Работа над устранением самых сложных повреждений еще продолжается.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу порывы ветра достигали 24-25 метров в секунду, местами - 28 метров в секунду.

Отключения электросетей были зарегистрированы по всей территории Латвии, но больше всего их было в центральных и западных регионах, в том числе в Талсинском, Баускском, Олайнском, Елгавском и Кекавском краях.

В субботу вечером, 27 марта, без электричества временно остались 47 000 потребителей. Повреждения в электросетях в основном были вызваны поваленными ветром на провода и опоры электролиний деревьями и ветками.