Левитс и глава Словакии едины: Россию нужно привлечь к ответственности за военные преступления

Как сообщила представитель медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в понедельник Левитс находится с официальным визитом в Словакии, где у него предусмотрены встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента этой страны.

В ходе встречи Левитс и Чапутова обсудили вопросы геополитики и региональной безопасности, гуманитарные проблемы, вызванные российским вторжением на Украину, поддержку европейскими странами украинских беженцев.

Первые лица государств также говорили о текущей ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО и укреплении фланга совместно с союзниками по альянсу. Левитс отметил, что Латвия и Словакия едины в этом вопросе. По словам латвийского президента, размещение четырех дополнительных боевых групп в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии, решение о котором было принято на внеочередном саммите глав государств и правительств НАТО в Брюсселе, является сильным сигналом для Москвы.

Обсудив недавно утвержденный стратегический компас ЕС - масштабный план действий по укреплению политики безопасности и обороны до 2030 года - президенты согласились, что скоординированные действия ЕС и НАТО укрепят безопасность по всей Европе.

Левитс и Чапутова решительно подчеркнули необходимость судебного преследования России в международных судебных инстанциях за военные преступления и преступления против человечества. Отмечалось также, что к ответственности должен быть привлечен и режим авторитарного лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

В ходе встречи была подчеркнута роль независимых СМИ и борьба с дезинформацией. Левитс указал, что демократические страны не беспомощны: если кто-то нападает на них и их общественное мнение, следует защищаться. Президент отметил, что в борьбе с дезинформацией Латвия уже предприняла важные шаги.

Президенты также обсудили предстоящий в июне этого года в Риге саммит и бизнес-форму Инициативы трех морей.

Левитс: Латвия и Словакия имеют хороший потенциал для укрепления экономических отношений в сфере IТ и высоких технологий

У Латвии и Словакии есть хороший потенциал для укрепления экономических отношений в сфере информационных технологий и высоких технологий, заявил президент Эгил Левитс.

По словам представителя медиацентра канцелярии президента Элины Кресы, в ходе официального визита в Словакию Левитс встретился со спикером словацкого парламента Борисом Колларом, подчеркнув в разговоре роль парламента в укреплении восточного фланга НАТО и содействии развитию экономических отношений между двумя странами.

Во время беседы с председателем словацкого парламента президент поблагодарил парламент за предоставление мандата на постоянное присутствие представительству словацких военных в расширенной боевой группе НАТО в Латвии.

Коллар в ответ выразил благодарность за хорошие условия жизни для военных в Латвии и подчеркнул, что это важное решение для Словакии. Он сказал, что это мощный сигнал о вкладе Словакии в общую оборону НАТО.

Президент проинформировал Коллара о саммите Инициативы трех морей в Риге в июне этого года, в котором также примет участие президент Словакии.

Помимо политических переговоров, в рамках саммита пройдет бизнес-форум, а также встречи представителей гражданского общества и парламентариев.