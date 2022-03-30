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"Весь мир учит географию по нашим городам". Главы украинских муниципалитетов о российских "орках"

Отбитый у россиян город Тростянец. Украина, 29 марта 2022 года ФОТО: SCANPIX

RUS TVNET принял участие в международном онлайн-марафоне "Объединение местных самоуправлений для благополучия и мира", в котором поучаствовали градоначальники Чернигова, Новоукраинки и Львова, а также главы муниципалитетов Европы, в том числе мэр Риги Мартиньш Стакис. Мэр Киева Виталий Кличко был заявлен, но не смог присоединиться к беседе из-за обострения военной ситуации в городе.

Что такого в этих муниципалитетах?

В 2014 году после Евромайдана в Украине началась "Реформа децентрализации" - изменения в законодательстве, целью которых была передача значительных полномочий и бюджетов от госорганов к органам местного самоуправления. По различным оценкам, эта реформа считается самой успешной из всех украинских.

Тем временем отсутствие настоящей "федеративности" и излишне сильную центральную власть часто ставят в укор России (а некоторые аналитики даже связали с этой традицией, но уже в армии, военные неуспехи РФ в Украине).

Целью мероприятия, по словам его модератора, было расширение знаний о ситуации в Украине, усиление партнерства с самоуправлениями в Украине и мире. В беседе приняли участие как представители муниципалитетов Украины, так и их коллеги из Латвии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции, а также СМИ. На мероприятии не смог присутствовать мэр Киева Виталий Кличко.

Воззвания Украины

Суммируя сказанное украинскими главами муниципалитетов, их воззвания к странам Запада остаются все теми же:

  1. Закрытие неба над Украиной.
  2. Усиление санкций - полная изоляция России, остановка бизнеса, закрытие портов, железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией.
  3. Ускоренное рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода, перефразировав немецкого пастора, сказал: "Вы промолчали, когда Россия пришла в Молдову, потому что были виноваты молдаване. Когда настал черед Грузии, вы были безмолвны, потому что вы не грузины. То же самое с Сирией, потому что вы не сирийцы. Теперь рано или поздно он может прийти и к вам. (...) Они не собираются останавливаться. Им нужно расколоть Европу, уничтожить ценности демократического мира, доминировать".

Негода также пристыдил европейские страны за нерешительность. "Сейчас не время для половинчатых решений. Вы близки к власти и людям - нужно воодушевить политиков принимать ответственные и своевременные решения. Если бы это было сделано полгода назад, войны бы не было. (...) После слабой реакции ООН агрессор убедился, что мир не способен его остановить. Мы вместе должны доказать обратное", - сказал он. Комментируя стремление страны в ЕС, политик подчеркнул, что речь не идет о НАТО. "Это другое, только экономический союз. Украина убедительно 30 лет доказывала преданность ценностям Европы".

О России и военных преступлениях

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко, комментируя военные преступления российской армии, рассказал историю о плененном летчике российской военной авиации. "Врет, что дали координаты и он не видел, что бомбил, хотя летел на малой высоте при безоблачном небе, а в показаниях рассказывал, что в таких условиях может различить даже надписи на стадионах и больших витринах.

Он явно видел спальный микрорайон, на который сбросил 6 авиабомб",

- рассказал политик, упомянув и о минометных обстрелах с дальнего расстояния, которые по определению не могут быть прицельными и от которых страдает гражданская инфраструктура и мирные украинцы, и об обстрелах гуманитарных колонн. "Уничтожают мирные жилые районы, пригороды, школы, больницы, детские сады, церкви русской епархии. В Чернигове же большая часть разговаривает на русском и суржике (смесь русского и украинского языков)".

Мэр Новоукраинки Александр Коренной рассказал, что перед взятием больших городов российские войска уничтожают маленькие, а на захваченных территориях преследуют, похищают и пытают украинских мэров.

За два часа до мероприятия в украинском Николаевске российские войска уничтожили здание администрации. Жертвами, по информации ГСЧС Украины, стали 12 человек. Вероятно, в том числе по этой причине

в сторону России звучали эпитеты "чума XXI века", "орки", "орда".

Украинские политики подняли тему наличия у европейских городов "побратимов" в России и Беларуси - Иркутска и Калининграда у Вильнюса, Москвы и Санкт-Петербурга у Риги, Нижнего Новгорода у Тампере и пр. "Просьба к мэрам Вильнюса и Риги отказаться от этого. Покажите пример, который уже показал Таллинн. Вместо этих городов пусть будут партнеры из Украины - надежные друзья", - призвали украинские политики.

Впрочем, позднее представители Литвы и Латвии сообщили, что давно разорвали эти отношения с городами России и Беларуси.

"Второй фронт"

Заместитель мэра Киева, секретарь горсовета Владимир Бондаренко, рассказал, что украинский военный фронт переходит в контрнаступление - освобождены города Ирпень, Буча, Тростянец, однако нужен и второй фронт.

По словам политика, имеется в виду экономический фронт, жесткие санкции, которые приведут Россию на грань выживания. "Часть европейских бизнесов продолжают работать в РФ. Так они спонсируют террористов, которые планируют нападения на весь цивилизованный мир, а не только на Украину. METRO, Tesco, Auchan, Danone и прочие - мы призываем европейские муниципалитеты повлиять на эти компании.

Посевная

Почему это важно? Экспорт зерна составляет серьезную часть украинской экономики.

"Аграрии уже в полях, кто-то уже начал сеять ячмень и другие культуры. Президент и военные администрации ставят задачу номер один - на территориях, где это возможно, запускать работу. Посевная должна произойти. Без этого не будет надежной поддержки тыла. Мы делаем запасы дизтоплива, помогаем логистикой, чтобы аграрии вышли в поле. Они выйдут", - заявил Александр Коренной.

Политик рассказал и об отрицательном влиянии военных действий на сельское хозяйство: кроме очевидных проблем, из-за обстрелов формируется смог, который позже ветрами переносится дальше в Европу.

Львов

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что сейчас мир видит "рождение Украины, которая закрывает собой весь демократический мир. Но в то же время видно рождение и нацистской страны - сегодняшней России".

"Сотрудничество с Россией даже в сфере спорта и культуры - сотрудничество с нацистами, - сказал Садовой. - Нет хороших и плохих русских. Паспорт РФ значит принадлежность к стране, которая убивает мирных людей.

Мы призываем мир изолировать свои города и страны от влияния России и ее организаций. Часто они очень ласково проводят свою нацистскую политику".

Садовой высказался в пользу тотальной изоляции России и всех владельцев российских паспортов, т. к. сегодня они "работают на нацистов". 

Об Украине

"Мир учит географию, узнавая о том, какой украинский город или село попало под атаку России, - сказал мэр Тернополя Сергей Надал. - Украина учится географии, узнавая, какие города и страны искренне стоят с нами и помогают нам".

В список таких стран уже вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция, Швейцария и другие.

"Война с имперскими амбициями России - это война с прошлым, которое нужно похоронить раз и навсегда", - считает Надал.

Мартиньш Стакис

Выступая на мероприятии, мэр Риги Мартиньш Стакис напомнил о длительной дружбе между Латвией и Украиной, а также о принятых Латвией беженцах.

"В 20 метрах от моего офиса - офис по приему беженцев,-  сказал он. - Я каждую минуту вижу детей, женщин, бежавших от войны. Мы чувствуем вашу боль вместе с вами. Мы работаем, чтобы помогать больше.

Обещаем, что Рига будет безопасным домом для ваших людей. Это наша обязанность.

Слава Украине!"

Также Стакис рассказал, что Рига прекратила сотрудничество с 20 городами в России и Беларуси и РБ и призывает все муниципалитеты России повлиять на прекращение войны.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс рассказал, что Литва передала Украине ПТРК Javelin.

В заключение модератор дискуссии, журналист Андрей Куляков, сказал:

"Вся украинская нация стала украинской армией,

которая дает невиданный отпор второй армии мира. Мы обращаемся к друзьям, а не к врагам или равнодушным. Закройте небо над Украиной, а мы сами наведем порядок на своей земле и пригласим вас поучаствовать. Успеха нам всем. Пусть поскорее наступит мир над украинским небом и всей Европой. Слава Украине".

Украино-российские переговоры

Самое интересное, связанное с войной в Украине, впрочем, происходило не на мероприятии, а в турецком Стамбуле, где в тот же момент проходил очередной раунд переговоров между Россией и Украиной.

Как рассказали представители российской стороны, Минобороны РФ решило "кардинально сократить" боевую активность на направлении Киева и Чернигова, что позже подтвердила американская разведка. Также глава российской делегации Владимир Мединский указал, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз, сама же Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и от вступления в военные союзы.

Член делегации со стороны Украины Давид Арахамия же назвал условия Украины по гарантиям безопасности и страны, которые могут выступить в роли таких гарантов. Это, по мнению делегации, США, Великобритания, Китай, Франция, Канада, Италия, Израиль, Турция и Польша. Часть стран уже дали предварительное согласие.

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