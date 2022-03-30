"Весь мир учит географию по нашим городам". Главы украинских муниципалитетов о российских "орках"

Заместитель мэра Киева, секретарь горсовета Владимир Бондаренко, рассказал, что украинский военный фронт переходит в контрнаступление - освобождены города Ирпень, Буча, Тростянец, однако нужен и второй фронт.
По словам политика, имеется в виду экономический фронт, жесткие санкции, которые приведут Россию на грань выживания. "Часть европейских бизнесов продолжают работать в РФ. Так они спонсируют террористов, которые планируют нападения на весь цивилизованный мир, а не только на Украину. METRO, Tesco, Auchan, Danone и прочие - мы призываем европейские муниципалитеты повлиять на эти компании.
Почему это важно? Экспорт зерна составляет серьезную часть украинской экономики.
"Аграрии уже в полях, кто-то уже начал сеять ячмень и другие культуры. Президент и военные администрации ставят задачу номер один - на территориях, где это возможно, запускать работу. Посевная должна произойти. Без этого не будет надежной поддержки тыла. Мы делаем запасы дизтоплива, помогаем логистикой, чтобы аграрии вышли в поле. Они выйдут", - заявил Александр Коренной.
Политик рассказал и об отрицательном влиянии военных действий на сельское хозяйство: кроме очевидных проблем, из-за обстрелов формируется смог, который позже ветрами переносится дальше в Европу.
Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что сейчас мир видит "рождение Украины, которая закрывает собой весь демократический мир. Но в то же время видно рождение и нацистской страны - сегодняшней России".
"Сотрудничество с Россией даже в сфере спорта и культуры - сотрудничество с нацистами, - сказал Садовой. - Нет хороших и плохих русских. Паспорт РФ значит принадлежность к стране, которая убивает мирных людей.
Мы призываем мир изолировать свои города и страны от влияния России и ее организаций. Часто они очень ласково проводят свою нацистскую политику".
Садовой высказался в пользу тотальной изоляции России и всех владельцев российских паспортов, т. к. сегодня они "работают на нацистов".
"Мир учит географию, узнавая о том, какой украинский город или село попало под атаку России, - сказал мэр Тернополя Сергей Надал. - Украина учится географии, узнавая, какие города и страны искренне стоят с нами и помогают нам".
В список таких стран уже вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция, Швейцария и другие.
"Война с имперскими амбициями России - это война с прошлым, которое нужно похоронить раз и навсегда", - считает Надал.
Выступая на мероприятии, мэр Риги Мартиньш Стакис напомнил о длительной дружбе между Латвией и Украиной, а также о принятых Латвией беженцах.
"В 20 метрах от моего офиса - офис по приему беженцев,- сказал он. - Я каждую минуту вижу детей, женщин, бежавших от войны. Мы чувствуем вашу боль вместе с вами. Мы работаем, чтобы помогать больше.
Обещаем, что Рига будет безопасным домом для ваших людей. Это наша обязанность.