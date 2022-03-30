"Весь мир учит географию по нашим городам". Главы украинских муниципалитетов о российских "орках"

Что такого в этих муниципалитетах?

В 2014 году после Евромайдана в Украине началась "Реформа децентрализации" - изменения в законодательстве, целью которых была передача значительных полномочий и бюджетов от госорганов к органам местного самоуправления. По различным оценкам, эта реформа считается самой успешной из всех украинских.

Тем временем отсутствие настоящей "федеративности" и излишне сильную центральную власть часто ставят в укор России (а некоторые аналитики даже связали с этой традицией, но уже в армии, военные неуспехи РФ в Украине).