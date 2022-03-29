Кафе "Ленинград": Теперь и с альтер эго вывеской "Зеленськийград"

"Мы не сменили название, а приняли новое альтер эго, поддерживая жителей Украины и чествуя их президента Зеленского. Мы, кафе "Ленинград", всегда были за то, чтобы не забывать историю, не отрицать ее, а высказывать в панковском стиле, вызывая людей на диалог. И особенно в это время мы сами не можем забывать, кто мы такие и что украинцы близкий нам народ, с которыми у нас есть общие страницы в истории", - заявил совладелец бара-кафе "Ленинград" Хербертс Блумбергс.