Кафе "Ленинград": Теперь и с альтер эго вывеской "Зеленськийград"
Рижское кафе "Ленинград" в качестве символического шага сделало вывеску с названием "Зеленськийград".
Рижское кафе "Ленинград" в качестве символического шага сделало вывеску с названием "Зеленськийград".
"Мы не сменили название, а приняли новое альтер эго, поддерживая жителей Украины и чествуя их президента Зеленского. Мы, кафе "Ленинград", всегда были за то, чтобы не забывать историю, не отрицать ее, а высказывать в панковском стиле, вызывая людей на диалог. И особенно в это время мы сами не можем забывать, кто мы такие и что украинцы близкий нам народ, с которыми у нас есть общие страницы в истории", - заявил совладелец бара-кафе "Ленинград" Хербертс Блумбергс.
В знак солидарности с Украиной многие достопримечательности и правительственные учреждения по всему миру сделали подсветку в цветах флага Украины, а кафе и простые жители вывесили флаги.
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