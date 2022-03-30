Автор фразы "Русский военный корабль, иди *****!" вернулся в Украину и представлен к награде

Сотрудник погранохраны отмечен наградой "За заслуги перед Черкасской областью".

Roman Hrybov, the author of the famous “Russian Warship, Go F*** Yourself” phrase, returned from Russian captivity to his native Cherkasy region. Glory to the Hero! #GlorytoUkraine pic.twitter.com/uruPgkBLGv — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2022

24 марта Украина обменяла 11 российских моряков, спасенных украинцами при кораблекрушении у берегов Одессы, на 19 украинских моряков, которые в первые дни войны отправились на украинский остров Змеиный, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По ее словам, стороны обменялись еще десятью пленными каждая. Это первый полноценный обмен пленными между двумя странами.

Как сообщалось, в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море у дельты Дуная, в социальных сетях же распространилась аудиозапись, в которой

русский военный корабль призывает украинский гарнизон сдаться, но те отказываются со словами "Русский военный корабль, иди *****".

Сразу после боя Украина объявила, что все украинские солдаты на острове пали, а Россия заявила, что 82 человека взяты в плен.

26 февраля Пограничная служба Украины сообщила, что защитники острова могут быть живы, к Змеиному направилась гражданская спасательная шлюпка "Сапфир", но была захвачена российскими войсками.

28 февраля командование ВМС Украины сообщило, что украинские моряки и пограничники со Змеиного живы и находятся в российском плену.