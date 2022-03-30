Автор фразы "Русский военный корабль, иди *****!" вернулся в Украину и представлен к награде

Сотрудник погранохраны отмечен наградой "За заслуги перед Черкасской областью".
24 марта Украина обменяла 11 российских моряков, спасенных украинцами при кораблекрушении у берегов Одессы, на 19 украинских моряков, которые в первые дни войны отправились на украинский остров Змеиный, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
По ее словам, стороны обменялись еще десятью пленными каждая. Это первый полноценный обмен пленными между двумя странами.
Как сообщалось, в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море у дельты Дуная, в социальных сетях же распространилась аудиозапись, в которой
русский военный корабль призывает украинский гарнизон сдаться, но те отказываются со словами "Русский военный корабль, иди *****".
Сразу после боя Украина объявила, что все украинские солдаты на острове пали, а Россия заявила, что 82 человека взяты в плен.
26 февраля Пограничная служба Украины сообщила, что защитники острова могут быть живы, к Змеиному направилась гражданская спасательная шлюпка "Сапфир", но была захвачена российскими войсками.
28 февраля командование ВМС Украины сообщило, что украинские моряки и пограничники со Змеиного живы и находятся в российском плену.
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