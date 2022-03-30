Дания готова отправить в Балтию 800 военнослужащих и фрегат

На данный момент Дания разместила около 200 своих военнослужащих в Эстонии и Литве, а также несколько истребителей. Также Копенгаген направил свой фрегат в восточную часть Балтийского моря.

"Мы уже на сегодня в значительной степени представлены в этом регионе, но готовы и к большему присутствию, - заявила во вторник на пресс-конференции премьер-министр Дании Метте Фредериксен. - По этой причине правительство предлагает направить батальон из 800 солдат в страны Балтии".

Батальон будет находиться в состоянии готовности к отправке, однако для его реального передвижения страны НАТО должны представить официальный запрос, подчеркнула Фредериксен.

Она сообщила об этом после того, как президент Украины Владимир Зеленский по телемосту обратился к парламенту Дании.

В среду Фредериксен отправится в поездку по Эстонии, Латвии и Литве, в ходе которой встретится и с датскими военнослужащими, несущими службу в странах Балтии.

Как и многие другие страны Европы, Дания также направляет Украине вооружение для противостояния российской агрессии.

Испания и Чехия будут патрулировать в воздушном пространстве Балтии на 13 истребителях

Предстоит смена осуществляющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии военных контингентов - перенимающие миссию Испания и Чехия будут патрулировать на 13 истребителях.

Как сообщает Минобороны Литвы, в четверг на авиабазе ВВС в Шяуляе состоится церемония смены осуществляющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии военных подразделений.

Охранявших четыре месяца воздушное пространство Балтии польских военных и два месяца датских военных сменят испанцы, которые будут патрулировать на восьми истребителях F-18 Hornet. Их миссия будет усилена пятью чешскими истребителями JSaab JAS 39 Gripen.

"Патрулирование сил НАТО в воздушном пространстве стран Балтии всегда было исключительно важным элементом обороны, и теперь мы видим это как никогда ясно. Ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, поэтому мы исключительно ценим реагирование НАТО на ситуацию и укрепление сил воздушной полиции стран Балтии на восточном фланге альянса", - сказал вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

Представители ВВС Испании будут участвовать в натовской миссии воздушной полиции в странах Балтии уже девятый раз, представители ВВС Чехии - четвертый раз.

Завершающие миссию военные Польши и Дании охраняли воздушное пространство балтийских стран на восьми истребителях F-16 Fighting Falcon.

Миссию воздушной полиции в странах Балтии усилил и контингент Франции, который прибыл на авиабазу ВВС Эстонии 13 марта, то есть на 15 дней раньше, чем планировал. Французы участвуют в этой миссии в Эстонии уже третий раз и прибыли сюда на четырех истребителях Mirage 5F, им будут помогать бельгийские военные на четырех истребителях F-16 Fighting Falcon.

Страны НАТО присылают своих военных и истребители для охраны воздушного пространства стран Балтии с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами блока. С того времени миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии непрерывно осуществляли 14 стран-союзниц.